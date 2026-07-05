Ζαλτμπόμελ, βδομάδα δεύτερη: Το πρόγραμμα προετοιμασίας του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας του στην Ολλανδία και ετοιμάζεται για την δεύτερη, έχοντας ενδιάμεσα ένα ρεπό.

Η πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ ολοκληρώθηκε με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, επικρατώντας τόσο της Μπέβερεν με 4-1 όσο και της Βέστερλο με 4-0, έχοντας σε γενικές γραμμές αρκετά καλή εικόνα. Φυσικά, ανάμεσα στα φιλικά υπήρξαν και προπονήσεις, είτε μονές είτε διπλές, με τον Αλέσιο Λίσι να βάζει τα... δύσκολα από νωρίς στους παίκτες του.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της δεύτερης βδομάδας, οι ασπρόμαυροι ξεκινούν με προπόνηση (10:00), για να ακολουθήσει την Τρίτη το φιλικό κόντρα στην ΑΕΚ Λάρνακας (18:00). Την Τετάρτη και πάλι το πρωινό θα πραγματοποιηθεί στο... γήπεδο (10:00), την Πέμπτη η προπόνηση είναι διπλή (10:00-18:00), ενώ την Παρασκευή το ραντεβού είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα (18:00).

Το Σάββατο, είναι το τελευταίο φιλικό του ΠΑΟΚ επί ολλανδικού εδάφους έχοντας την ιδιαιτερότητα ότι θα παίξει με την Τβέντε δύο ενενηντάλεπτα (13:00-16:00) στο Άρνεμ, πριν την Κυριακάτικη αποχώρηση και την επιστροφή στη βάση.