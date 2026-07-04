Τα ζευγάρια στους «16» του Mundial - Ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Ολοκληρώθηκε η φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον είναι γνωστά τα ζευγάρια που θα τεθούν αντιμέτωπα στους «16» της διοργάνωσης που διεξάγεται σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Το ματς που ξεχωρίζει είναι αυτός ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία, ενώ η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγία, η Αργεντινή την Αίγυπτο, η Αγγλία θα τεθεί αντιμέτωπη με το Μεξικό, ενώ η Γαλλία καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Παραγουάης.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στην φάση των «16» του Mundial:

Παραγουάη-Γαλλία

Καναδάς-Μαρόκο

Πορτογαλία-Ισπανία

ΗΠΑ-Βέλγιο

Βραζιλία-Νορβηγία

Μεξικό-Αγγλία

Αργεντινή-Αίγυπτος

Ελβετία-Κολομβία

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά:

Παραγουάη ή Γαλλία - Καναδάς ή Μαρόκο

Πορτογαλία ή Ισπανία - ΗΠΑ ή Βέλγιο

Βραζιλία ή Νορβηγία - Μεξικό ή Αγγλία

Αργεντινή ή Αίγυπτος - Ελβετία ή Κολομβία

The Round of 16 is set ✔️#FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 4, 2026

Αναλυτικά το μονοπάτι στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι τον τελικό:

Κυριακή 28 Ιουνίου

Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Βραζιλία – Ιαπωνία 2-1

Γερμανία – Παραγουάη 3-4 πέν. (1-1)

Τρίτη 30 Ιουνίου

Ολλανδία - Μαρόκο 2-3 πέν. (1-1)

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία 1-2

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Γαλλία - Σουηδία 3-0

Μεξικό - Εκουαδόρ 2-0

Αγγλία – Λ.Δ. Κονγκό 2-1

Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2 παρ. (2-2)



Πέμπτη 2 Ιουλίου

ΗΠΑ - Βοσνία 2-0

Ισπανία - Αυστρία 3-0

Παρασκευή 3 Ιουλίου

Πορτογαλία - Κροατία 2-1

Ελβετία - Αλγερία 2-0

Αυστραλία - Αίγυπτος 2-4 πέν. (1-1)

Σάββατο 4 Ιουλίου

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι 3-2 παρ. (1-1)

Κολομβία - Γκάνα 1-0

20:00 Καναδάς – Μαρόκο(Χιούστον), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 5 Ιουλίου

00:00 Παραγουάη - Γαλλία (Φιλαδέλφεια), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Βραζιλία - Νορβηγία (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ2 Σπορ

Δευτέρα 6 Ιουλίου

03:00 Μεξικό – Αγγλία (Πόλη του Μεξικού), ΕΡΤ1

22:00 Ισπανία - Πορτογαλία (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τρίτη 7 Ιουλίου

03:00 Βέλγιο - ΗΠΑ (Σιάτλ), ΕΡΤ1

19:00 Αργεντινή - Αίγυπτος (Ατλάντα), ΕΡΤ2 Σπορ

23:00 Ελβετία - Κολομβία (Βανκούβερ), ΕΡΤ2 Σπορ

Πέμπτη 9 Ιουλίου

23:00 Α’ Προημιτελικός (Βοστώνη), ΕΡΤ2 Σπορ

Παρασκευή 10 Ιουλίου

22:00 Β’ Προημιτελικός (Λος Άντζελες), ΕΡΤ2 Σπορ

Κυριακή 12 Ιουλίου

00:00 Γ’ Προημιτελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ1

04:00 Δ’ Προημιτελικός (Κάνσας), ΕΡΤ1

Τρίτη 14 Ιουλίου

22:00 Α’ Ημιτελικός (Ντάλας), ΕΡΤ2 Σπορ

Τετάρτη 15 Ιουλίου

22:00 Β’ Ημιτελικός (Ατλάντα), ΕΡΤ1

Κυριακή 19 Ιουλίου

00:00 Μικρός Τελικός (Μαϊάμι), ΕΡΤ2 Σπορ

22:00 Τελικός & Απονομή (Νέα Υόρκη), ΕΡΤ1

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