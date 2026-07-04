Νέο «τεστ» για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο

Ώρα δεύτερου φιλικού για τον ΠΑΟΚ κόντρα στη Βέστερλο (4/7, 15:30, Open Hybrid) - Πρώτη «γεύση» για τον Ελουστόντο, δυναμικό παρών από τον κόσμο του Δικεφάλου.

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Η πρώτη εβδομάδα παραμονής στο Ζαλτμπόμελ λαμβάνει τέλος με ένα ακόμα φιλικό. Αντίπαλος η βέλγικη Βέστερλο, σε ένα παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί στο προπονητικό κέντρο του NIVO Sparta. Πάνω από 500 φίλους των ασπρόμαυρων υπολογίζουν οι οικοδεσπότες Ολλανδοί, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει... Τούμπα.

Με αρκετές επιστροφές οι τελευταίες προπονήσεις του Δικεφάλου. Ο Τάισον έφτασε χθες (3/7) στην Ολλανδία, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και από βδομάδα θα είναι σε φουλ ρυθμούς και στα πλάνα του Αλέσιο Λίσι. Το ανεπίσημό του ντεμπούτο θα πραγματοποιήσει πιθανότατα ο Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος αναμένεται να «κεντρίσει» τα βλέμματα.

Πηγαίνοντας στα αγωνιστικά, στη χθεσινή διπλή προπόνηση, ο Αλέσιο Λίσι έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις στημένες φάσεις και συγκεκριμένα τα φάουλ, ενώ δοκίμασε και δύο πιθανές ενδεκάδες στο πρωινό πρόγραμμα.

H Team Black είχε τους Μοναστηρλή/Τσιφτσή και τους Λύρατζη, Μπαταούλα, Μιχαηλίδη και Τέιλορ στην άμυνα από τα δεξιά προς τ' αριστερά. Στα χαφ βρέθηκαν οι Ζαφείρης και Τσοπούρογλου, με τον Κωνσταντέλια στο «δέκα» πίσω από τον Μύθου και τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Δημήτρη Μπέρδο στα εξτρέμ. Να σημειωθεί εδώ πως πιθανότατα και οι τρεις διαθέσιμοι τερματοφύλακες θα μοιραστούν τον χρόνο κάτι που έγινε και στο φιλικό με τη Μπέβερεν.

Οι πορτοκαλί, στη δοκιμή του Ιταλού τεχνικού, είχαν τον Γκουγκεσαβίλι τερματοφύλακα και τους Κένι, Ελουστόντο, Κοσίδη και Γκόμες στην άμυνα. Θυμιάνης-Καμαρά το δίδυμο στα χαφ, ενώ πίσω από τον Γερεμέγιεφ αναμένεται να κινηθούν οι Ντούνγκα, Πέλκας και Χατσίδης. Πιθανές εναλλακτικές επιλογές και οι Μπάλντε, Κωττάς και Σαρρής, με τη «φαρέτρα» του Λίσι να αυξάνεται.

Αντίπαλος η Βέστερλο του Βελγίου, η οποία τερμάτισε στη 10η θέση του περσινού πρωταθλήματος. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμη φιλικά για τον ΠΑΟΚ κατά την παραμονή του στην Ολλανδία, αντιμετωπίζοντας την Τρίτη (4/7), την ΑΕΚ Λάρνακας (7/7) και την Τβέντε το Σάββατο (11/7), πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη.

Tο SDNA θα βρίσκεται στο δεύτερο φιλικό του Δικεφάλου και θα σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση αλλά και όλο το ρεπορτάζ πριν αλλά και μετά το τέλος του αγώνα. Το παιχνίδι μεταδίδεται αποκλειστικά από την υβριδική τηλεόραση του OPEN.

