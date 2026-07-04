Η Ρεάλ διαψεύδει τα σενάρια για τον Έντσο Φερνάντες

Η Ρεάλ Μαδρίτης, με επίσημη ανακοίνωσή της απαντώντας σε σχόλια του μάνατζερ του Έντσο Φερνάντες, ξεκαθάρισε ότι δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Αργεντινό διεθνή μέσο της Τσέλσι και δεν πρόκειται να κινηθεί για την απόκτησή του.

Η ανακοίνωση των Μαδριλένων αναφέρει:

«Λαμβάνοντας υπόψη τις αναφορές και τις δηλώσεις που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το φερόμενο ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης για τον παίκτη Έντσο Φερνάντες, ο σύλλογος επιθυμεί να δηλώσει ότι δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια, είτε άμεσα είτε έμμεσα, για την υπογραφή του προαναφερθέντος παίκτη και, επιπλέον, δεν έχει καμία πρόθεση να προβεί σε μια τέτοια μεταγραφή.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να εκφράσει τον απόλυτο σεβασμό της για τον Έντσο Φερνάντες, έναν σπουδαίο ποδοσφαιριστή του οποίου η καριέρα και η ποιότητα είναι ευρέως γνωστές, καθώς και για την Τσέλσι, έναν σύλλογο με τον οποίο διατηρεί μια εξαιρετική θεσμική σχέση.

Ακριβώς λόγω του σεβασμού που αξίζει ένας θεσμός όπως η Τσέλσι και λόγω των αρχών της θεσμικής αφοσίωσης που πάντα καθοδηγούσαν τις ενέργειες της Ρεάλ Μαδρίτης, ο σύλλογος θεωρεί απαραίτητο να διαψεύσει κατηγορηματικά αυτές τις αβάσιμες εικασίες, οι οποίες είναι εντελώς αναληθείς.

Η Ρεάλ Μαδρίτης λυπάται που, παρά τη σαφήνεια των γεγονότων και την έλλειψη οποιασδήποτε δράσης από την πλευρά του συλλόγου, συνεχίζουν να διαδίδονται πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και συμβάλλουν μόνο στη δημιουργία σύγχυσης μεταξύ των οπαδών και βλάπτουν άσκοπα τις εμπλεκόμενες οντότητες και τα άτομα».