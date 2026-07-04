Συμφώνησε με την Τραμπζονσπόρ για το νέο δανεισμό τον Ονάνα η Γιουνάιτεντ

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας, Αντρέ Ονανά, θα παραμείνει για ένα ακόμη χρόνο στην Τουρκία και στην Τράμπζονσπόρ, καθώς υπέγραψε το νέο δανεισμό του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αφρικανός γκολκίπερ ολοκλήρωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο το δανεισμό του στην τουρκική Τραμπζονσπόρ και δεν σκέφτεται πλέον την επιστροφή του στην Αγγλία. Η μετακίνηση του Ονανά ήταν κάτι αναμενόμενο, από τη στιγμή που οι «κόκκινοι διάβολοι» απέκτησαν το καλοκαίρι τον Σεν Λάμενς από τη Αντβέρπ την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περιόδου.

Ο 29χρονος γκολκίπερ εκτιμά πως το κεφάλαιο Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κλείσει οριστικά, καθώς δεν θέλει να επιστρέψει στην Αγγλία και προτίμησε να παραμείνει και την επόμενη σεζόν στην ομάδα της Τραπεζούντας, τονίζοντας πως απολαμβάνει την καλύτερη περίοδο της καριέρας του στην Τουρκία.

Ο διεθνής πορτιέρε αποκτήθηκε από την Ιντερ έναντι 47,2 εκατ. λιρών το 2023, όμως η αστάθειά του τον είχε καταστήσει στόχο σκληρής κριτικής από τους φιλάθλους της Γιουνάιτεντ, η οποία συμφώνησε με την Τράμπζονσπορ να επεκτείνει το δανεισμό του για έναν ακόμη χρόνο, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Sky Sports News».