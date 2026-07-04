Αλάμπα: «Η Ισπανία είναι εξαιρετικά δυνατή ομάδα»

Ο σπουδαίος Αυστριακός, κεντρικός αμυντικός παραδέχθηκε την ανωτερότητα της Ισπανίας που άφησε εκτός Μουντιάλ 2026 την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Νταβίντ Αλάμπα:

«Για τα πρώτα 20-25 λεπτά ήμασταν ανταγωνιστικοί, όμως μετά την πρώτη διακοπή θεωρώ ότι η Ισπανία άλλαξε κάπως την προσέγγισή της και από εκείνο το σημείο το παιχνίδι έγινε πολύ πιο δύσκολο για εμάς.

Είναι εξαιρετικά δυνατή ομάδα όταν έχει την κατοχή της μπάλας. Κρατά την μπάλα για μεγάλα διαστήματα και, έπειτα από 90 λεπτά κυνηγώντας την, τα πράγματα γίνονται πολύ απαιτητικά. Διαθέτουν παίκτες με τεράστια ποιότητα, οι οποίοι μπορούν να γίνουν επικίνδυνοι ανά πάσα στιγμή».