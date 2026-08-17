Ανακοίνωσε την απόσυρσή του ο Κάλινιτς

Ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση και έκανε γνωστό πως θα συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα ως βοηθός προπονητή.

Ο Νίκολα Κάλινιτς ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση! Με μία δήλωση στο «SportKlub», ο 34χρονος έκανε γνωστό πως αποσύρεται και ότι θα συνεχίσει ως βοηθός προπονητής στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια.

«Σταματάω την καριέρα μου ως παίκτης. Θα γίνω βοηθός προπονητή στον Ερυθρό Αστέρα για τα επόμενα δύο χρόνια και, εν τω μεταξύ, θα ολοκληρώσω την εκπαίδευσή μου ως προπονητής. Μετά από αυτό, ποιος ξέρει — θα αναζητήσω νέες προκλήσεις» ανέφερε.

Πέρσι σε 39 ματς στην Euroleague και 23,2 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 5,8 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.

Κατάφερε να κατακτήσει την Euroleague με την Φενερμπαχτσέ το 2017, ενώ βοήθησε την ομάδα να κερδίσει ακόμα τρία πρωταθλήματα και τρία κύπελλα στα πέντε χρόνια που ήταν στην Τουρκία. Ακόμη, αγωνίστηκε στην Βαλένθια και την Μπαρτσελόνα.

Ακόμη, με την Σερβία πανηγύρισε το ασημένιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2014 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016.