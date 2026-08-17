Τροχαίο με τρία μηχανάκια στα Καμένα Βούρλα - Στο νοσοκομείο 4 άτομα, δύο ανήλικοι

Σοβαρό ατύχημα με εμπλοκή τριών δίκυκλων οχημάτων σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Καμένα Βούρλα με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα, εκ των οποίων δύο ανήλικοι, να καταλήξουν στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Αθηνών στη σύνδεση Καμένων Βούρλων με Άγιο Κωνσταντίνο.

Το μηχανάκι το οποίο οδηγούσε 18χρονος με συνεπιβάτη μια 21χρονη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με δύο άλλα δίκυκλα, μια μοτοσυκλέτα και ένα μηχανάκι που οδηγούσαν δύο ανήλικοι, αντίστοιχα 17 και 18 ετών.

Αποτέλεσμα ήταν να βρεθούν στο οδόστρωμα και τα τέσσερα παιδιά και να τραυματιστούν.

Οι δύο 18χρονοι έσπευσαν να εγκαταλείψουν το σημείο, όπου παρέμεινε αιμόφυρτη η 21χρονη και ο 17χρονος οδηγός της δίκυκλης μοτοσυκλέτας.

Στο σημείο έσπευσε και παρέλαβε την κοπέλα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ειδοποιήθηκε και την μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων. Στο Κέντρο Υγείας έφτασαν με δικά τους μέσα και οι άλλοι τρεις νεαροί, καθώς είχαν και εκείνοι χτυπήσει. Όλοι τους έφυγαν με ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Λαμίας για επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Στο Κέντρο Υγείας έφτασαν λίγο αργότερα με δικά τους μέσα και οι άλλοι τρεις νεαροί, καθώς είχαν και εκείνοι χτυπήσει. Όλοι τους τελικά έφυγαν με ασθενοφόρο για το Νοσοκομείο Λαμίας για επιπλέον εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί συνολικά η κατάσταση της υγείας τους.

Ο 17χρονος πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, ενώ οι φίλοι του παραμένουν νοσηλευόμενοι χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Από το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων που ανέλαβε την προανάκριση συνελήφθησαν οι δύο 18χρονοι ενώ βρισκόντουσαν στο Νοσοκομείο, ωστόσο με προφορική εντολή του ο Εισαγγελέας ζήτησε να μην παραμείνει η κράτησή τους. Σημειώνουμε ότι μεταξύ άλλων διερευνάται το κατά πόσο οδηγούσαν νόμιμα τα δίκυκλά τους.

Πηγή: Newsbomb.gr