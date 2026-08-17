Ουίλι: «Ο Χουάντσο μου είπε πως δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από την Μάλαγα»

Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ παρουσιάστηκε από την Μάλαγα και μεταξύ άλλων ανέφερε πως ο Χουάντσο του είπε τα καλύτερα για τον σύλλογο.

Η Μάλαγα ολοκλήρωσε πριν μερικές μέρες μία μεγάλη μεταγραφή, καθώς έκανε δικό της τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ.

Ο έμπειρος σέντερ παρουσιάστηκε από την ομάδα και μεταξύ άλλων μίλησε και για τον ρόλο που έπαιξε ο Χουάντσο στο να πάρει την απόφαση να πει «ναι».

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Θα δίνω το 120% σε κάθε προπόνηση και σε κάθε παιχνίδι. Ό,τι και αν μου ζητήσουν ο σύλλογος και ο κόουτς Τσους Βιντορέτα θα το κάνω.

Το γεγονός ότι αυτός ο σύλλογος και ο Τσους Βιντορέτα συνεργάζονται είναι αυτό που με οδήγησε σε αυτή την απόφαση. Είναι ένας προπονητής με μακρά ιστορία που έχει αναδείξει τον καλύτερο εαυτό πολλών παικτών.

Εδώ θέλω να νιώθω παίκτης. Είναι μια ευκαιρία να δουλέψω, να μάθω και να εξελιχθώ, επειδή έχω πολλά πράγματα να βελτιώσω. Δεν είμαι ηγέτης, έχω φορέσει το κράνος μου και θα πάω στον πόλεμο όπως οποιοσδήποτε άλλος στρατιώτης.

Προερχόμαστε από μερικά χρόνια όπου η Ουνικάχα έχει κερδίσει πολλά πράγματα. Το Basketball Champions League είναι η μόνη διοργάνωση στην οποία δεν είχα αγωνιστεί ακόμα. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Εμείς οι νέοι παίκτες πρέπει να ενταχθούμε στην οικογένεια. Αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια πραγματική αίσθηση ενθουσιασμού και επιθυμία για σκληρή δουλειά».

Για την διάρκεια του συμβολαίου του: «Είναι μόνο ένας χρόνος επειδή θέλω να δείξω σε αυτόν τον σύλλογο τον παίκτη που μπορώ να γίνω, πόσα πολλά θα προσφέρω».

Για τον αριθμό «41»: «Τον φορούσα κατά τη διάρκεια της τελευταίας μου θητείας στη Ρεάλ Μαδρίτης και στο NBA. Ο αδερφός και η αδερφή μου το έκαναν επίσης. Το ότι οι τρεις μας φορούσαμε τον ίδιο αριθμό και είχαμε το ίδιο επώνυμο είναι πηγή υπερηφάνειας».

Για τον Χουάντσο: «Μου είπε ότι δεν υπήρχε καλύτερο μέρος από τη Μάλαγα για να συνεχίσω την καριέρα μου. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος».

Για τον Μπέρνι Ροντρίγκεζ: «Ήταν πάντα σαν μεγαλύτερος αδερφός για μένα. Ήταν ένας από τους πρώτους ανθρώπους που μου μίλησαν. Είναι θρύλος σε αυτόν τον σύλλογο».

«Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτόν τον σύλλογο. Το να παίζεις εδώ με γεμάτο γήπεδο είναι πολύ δύσκολο, και τώρα το να παίζεις εδώ είναι ευχαρίστηση».