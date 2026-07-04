Σάμος: Επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στα βόρεια του νησιού

Συναγερμός έχει σημάνει στις ελληνικές αρχές, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου.

Το θρίλερ ξεκίνησε αργά το βράδυ, με τις δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος να χτενίζουν τα κύματα για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων, κάτω από τον απόλυτο συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, της τρέχουσας επιχείρησης είχε προηγηθεί ένα σημαντικό περιστατικό. Μια τουρκική ακταιωρός προχώρησε στην περισυλλογή ικανού αριθμού αλλοδαπών, μια κίνηση που έγινε έπειτα από απευθείας συντονισμό των τουρκικών αρχών με τις αντίστοιχες ελληνικές.

Την ίδια ώρα, η κινητοποίηση στην περιοχή παραμένει στα ύψη, με ισχυρές δυνάμεις να επιχειρούν τόσο από το νερό όσο και από τον αέρα. Στο σημείο βρίσκονται και προσφέρουν βοήθεια ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα μεγάλο πλοίο ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και ένα σκάφος που ανήκει στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης.

Έρευνες από στεριά και αέρα

Η επιχείρηση δεν περιορίζεται μόνο στο υγρό στοιχείο. Από την ξηρά συμμετέχει ενεργά ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού, ελέγχοντας την ακτογραμμή. Στη μάχη με τον χρόνο προστέθηκε και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο απογειώθηκε με σκοπό να ερευνήσει την περιοχή από ψηλά, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες.

Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο σημείο πάντως δεν διευκολύνουν την κατάσταση. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν βορειοβορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που δυσκολεύει το έργο των πληρωμάτων, χωρίς όμως να σταματά τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται αβοήθητοι στο νερό.

Πηγή: newsbomb.gr