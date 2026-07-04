Ένα γκολ ήταν αρκετό για την Κολομβία, που έκαμψε την αντίσταση της Γκάνας (1-0), πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στις 16 καλύτερες ομάδες του Mundial 2026.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με πρόβλημα για την Κολομβία, αφού μόλις στο 8ο λεπτό ο Κόρντοβα τραυματίστηκε και παραχώρησε την θέση του στον Λουίς Σουάρες, που ωστόσο αποδείχθηκε καταλυτική αλλαγή.

Ο επιθετικός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο 15ο λεπτό, έκανε την σέντρα από τα δεξιά, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Λουίς Ντίας, όμως οι αμυντικοί της Γκάνας ξέχασαν τον Τζον Άριας, που με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Στη συνέχεια η Γκάνα αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ για το γκολ που δέχθηκε προσπάθησε να ισορροπήσει το ματς, χωρίς όμως να μπορεί να απειλήσει με αξιώσεις την εστία των Κολομβιανών.

Οι Λατίνοι, μάλιστα έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 39' για να διπλασιάσουν το προβάδισμά τους, με τον Λουίς Ντίας να βρίσκεται σε θέση βολής, όμως το δυνατό σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ.

Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Άτι Ζίγκι κράτησε όρθια την Γκάνα, αφού έκανε εντυπωσιακή επέμβαση στην κεφαλιά του Μοχίκα, γλιτώνοντας την ομάδα του από το 2-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Κολομβία είχε την κατοχή τον έλεγχο της αναμέτρησης και στο 56ο λεπτό ο Λουίς Ντίας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε -ορθώς- ως οφσάιντ, αφού ο επιθετικός της Μπάγερν ήταν εκτεθειμένος.

Οι Κολομβιανοί έχασαν και άλλες ευκαιρίες για να πετύχουν το δεύτερο γκολ, όμως ο Άτι Ζίγκι κράτησε «όρθια» στην Γκάνα, που δεν μπορούσε όμως να φανεί απειλητική για την εστία της Κολομβίας.

Στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης οι Γκανέζοι προσπάθησαν να πιέσουν για το γκολ που θα έστελνε το ματς στην παράταση, όμως η Κολομβία άντεξε και πανηγύρισε την πρόκρισή της στους «16» του Mundial.

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