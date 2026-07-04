Στον 7ο ουρανό όλοι αδέρφια: Η Εθνική Ελλάδας στην κορυφή της Ευρώπης!

«Έχυσε όλη η Ελλάδα δάκρυα χαράς»! Ο τίτλος σε ένα από τα ιστορικά πρωτοσέλιδα της 5ης Ιουλίου 2004. Σαν σήμερα, πριν από 22 χρόνια η Εθνική ομάδα έγραφε την πιο χρυσή σελίδα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, σκαρφαλώνοντας στην κορυφή της Ευρώπης.

Υπάρχουν στιγμές που δεν ανήκουν μόνο στον αθλητισμό. Δεν μετριούνται με τρόπαια, στατιστικά ή τίτλους. Η 4η Ιουλίου του 2004 είναι μία από αυτές. Είναι η χρυσή επέτειος του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Εκείνο το καλοκαιρινό βράδυ στη Λισαβόνα, η Ελλάδα δεν κατέκτησε απλώς το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Έγραψε το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα που γνώρισε ποτέ η Γηραιά Ήπειρος, ξεπερνώντας ακόμη κι εκείνο της Δανίας, 12 χρόνια νωρίτερα. Μια ομάδα που κανείς δεν υπολόγιζε, που έφτασε στην Πορτογαλία ως το απόλυτο αουτσάιντερ, κατάφερε να νικήσει διαδοχικά μερικές από τις κορυφαίες δυνάμεις της Ευρώπης και να ανέβει στην κορυφή.

Η διοργανώτρια Πορτογαλία του Φίγκο και του νεαρού Κριστιάνο Ρονάλντο λύγισε δύο φορές από την ίδια ομάδα. Η Γαλλία των Ζιντάν, Ανρί και Βιεϊρά αποκλείστηκε. Η πανίσχυρη Τσεχία του Νέντβεντ, του Μπάρος και του Ροζίτσκι, που κατά πολλούς έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο σε εκείνη τη διοργάνωση, έπεσε στον ημιτελικό. Και, κατά κοινή ομολογία, ήταν εκείνη που δυσκόλεψε περισσότερο από κάθε άλλη την Εθνική μας. Και στον τελικό, ο Άγγελος Χαριστέας με εκείνη την κεφαλιά στο 57' χάρισε στην Ελλάδα ένα γκολ που έμελλε να γίνει αιώνιο.

Όμως το EURO του 2004 δεν ήταν μόνο οι νίκες. Ήταν μια ποδοσφαιρική επανάσταση απέναντι στη λογική. Ήταν η απόδειξη ότι η πίστη, η πειθαρχία, η ομαδικότητα και η απόλυτη προσήλωση σε ένα σχέδιο, το σχέδιο που είχε καταστρώσει ο Ότο Ρεχάγκελ, μπορούν να λυγίσουν ακόμη και τα μεγαλύτερα αστέρια.

Ο Γερμανός τεχνικός, ο δικός μας Όθωνας, δεν δημιούργησε απλώς μια καλή ομάδα. Δημιούργησε μια οικογένεια. Ένα σύνολο παικτών που έβαζε πάντα το «εμείς» πάνω από το «εγώ». Νικοπολίδης, Δέλλας, Καψής, Σεϊταρίδης, Φύσσας, Μπασινάς, Καραγκούνης, Ζαγοράκης, Κατσουράνης, Γιαννακόπουλος, Χαριστέας, Βρύζας, Λάκης και όλοι οι υπόλοιποι έγιναν σύμβολα μιας ολόκληρης γενιάς.

Είκοσι δύο χρόνια μετά, οι εικόνες παραμένουν ζωντανές. Ο Ζαγοράκης να σηκώνει το τρόπαιο. Ο Χαριστέας να πανηγυρίζει το χρυσό γκολ. Ένα... αγγελικό γκολ, που ήρθε από την εκτέλεση κόρνερ του Άγγελου Μπασινά στο 56ο λεπτό, μετά την προσπάθεια του Σεϊταρίδη. Άστοχη έξοδο ο Ρικάρντο και ο Χαριστέας τη στέλνει στα δίχτυα. Και μαζί εκατομμύρια Έλληνες στα ουράνια.

Πριν από αυτό βέβαια, είχαμε τον Δέλλα να γράφει ιστορία με το μοναδικό silver goal που χάρισε ποτέ πρόκριση σε ημιτελικό EURO. Και στο τέλος τον σπουδαίο Ρεχάγκελ να χαμογελά γνωρίζοντας ότι είχε πετύχει κάτι που κανείς δεν πίστευε δυνατό.

Η 4η Ιουλίου του 2004 δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι η υπενθύμιση ότι τα μεγαλύτερα όνειρα δεν χρειάζονται φαβορί για να γίνουν πραγματικότητα. Χρειάζονται πίστη, χαρακτήρα και ανθρώπους που αρνούνται να αποδεχθούν τα όρια που τους επιβάλλουν οι άλλοι.

Εκείνη η Εθνική δεν κατέκτησε μόνο το EURO. Κατέκτησε την αθανασία. Και κάθε 4η Ιουλίου, η Ελλάδα θυμάται τη νύχτα που ολόκληρη η Ευρώπη υποκλίθηκε σε έντεκα ποδοσφαιριστές που απέδειξαν ότι τα θαύματα, καμιά φορά, φορούν γαλανόλευκα.

Τα πρωτοσέλιδα του θριάμβου

Την 5η Ιουλίου 2004, όλες οι εφημερίδες, αθλητικές και πολιτικές, ήταν γαλανόλευκες. Καμία άλλη απόχρωση, κανένα άλλο θέμα. Και πως θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η χώρα του πολιτισμού και του αθλητισμού, η μικρή χώρα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων κατάφερε να δείξει σε όλο τον κόσμο τη δύναμη και το πάθος. Ήταν μια επιτυχία που ανάλογή της δεν υπήρχε μέχρι τότε, αλλά ούτε μέχρι σήμερα έχει ξεπεραστεί. Ήταν ένας άθλος... Το αναγνώρισε ο κόσμος όλος.

«Η Ελλάδα είναι πραγματικά η πιο δυνατή. Πέρασαν την Πορτογαλία δύο φορές, τη Γαλλία και την Τσεχία, απέκλεισαν και την Ισπανία. Είναι οι βασιλιάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και διαφήμισαν με τον καλύτερο τρόπο τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας» έγραψε η «L'Equipe».

«Η Ελλάδα είναι μύθος της Ευρώπης. Η εθνική του Ρεχάγκελ ανέβηκε στο θρόνο της Ευρώπης τη χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας» ήταν ο τίτλος της «Gazzetta dello Sport». «Έφθασε η στιγμή που το πάρτι δίνει τη θέση του στη θλίψη, σε ένα απρόσμενο αποτέλεσμα, όπου πολύ λίγοι θα στοιχημάτιζαν τα χρήματά τους» έγραψε η πορτογαλική «Record». «Ο Χαριστέας ανέβασε την ελληνική ομάδα στον Όλυμπο των νικητών και γκρέμισε τις προσδοκίες των Πορτογάλων» ανέφερε η, επίσης, πορτογαλική «A bola».

Όσο για τα ελληνικά πρωτοσέλιδα, από εκείνα που ξεχώρισαν ήταν αυτό της "Score" με το περίφημο "Έχυσε όλη η Ελλάδα δάκρυα χαράς"!

Θυμηθείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της 5ης Ιουλίου 2004:

Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων: