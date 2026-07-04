Βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Τα στοιχεία-κλειδιά που «κλειδώνουν» τους δράστες

Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό γενετικού υλικού (DNA) στα υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών.

Στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η υπόθεση των βομβιστικών επιθέσεων στα σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, με στόχο τη σύλληψη των υπευθύνων που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα.

Οι αστυνομικές έρευνες εστιάζουν πλέον στον εντοπισμό γενετικού υλικού (DNA) στα υπολείμματα των εκρηκτικών διατάξεων, καθώς και σε μια μονωτική ταινία που εντοπίστηκε σε μία από αυτές.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι στην ενέργεια πήραν μέρος τουλάχιστον τρία πρόσωπα, τα οποία χρησιμοποίησαν δύο δίκυκλα οχήματα για τη μετακίνησή τους. Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες από καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου ατόμου, το οποίο εκτελούσε χρέη υποστήριξης στην ομάδα των βομβιστών.

Τα πεδία των ερευνών της Αντιτρομοκρατικής

Οι αναλύσεις των Αρχών επικεντρώνονται στα απομεινάρια των εμπρηστικών μηχανισμών -όπως φιάλες υγραερίου, πλαστικά δοχεία και κομμάτια μονωτικής ταινίας- με σκοπό την ανεύρεση αποτυπωμάτων και DNA.

«Ουσιαστικά η συνδεσμολογία είναι ο πιο απλός τρόπος που συναντούμε, οπότε δεν μπορούμε να αντλήσουμε στοιχείο από αυτό. Δεν αναμένουν οι αστυνομικοί να υπάρξει ανάληψη ευθύνης από τη στιγμή που υπάρχει θάνατος και τραυματισμός υπολοίπων», διευκρίνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο υλικό από κάμερες ασφαλείας που έχουν συλλέξει οι αρχές, μέσω του οποίου επιχειρείται η χαρτογράφηση των οχημάτων και των προσώπων που ενεπλάκησαν.

«Έχουμε μόνο μορφές από το βιντεοληπτικό υλικό. Σίγουρα οι αστυνομικοί δε θεωρούν ότι υπάρχει συμμετοχή μόνο των τριών των τουλάχιστον τριών ατόμων που συμμετείχαν σίγουρα στις επιθέσεις… αν μιλάμε για κοινά πρόσωπα», συμπλήρωσε η κ. Δημογλίδου.

Η στρατηγική της Αντιτρομοκρατικής

Αν και οι διαδικασίες εξελίσσονται μακριά από τη δημοσιότητα, η Αντιτρομοκρατική κινείται με μεγάλη ταχύτητα, έχοντας τη συνδρομή του συνόλου των αστυνομικών υπηρεσιών της Θεσσαλονίκης για τη συλλογή και την αξιολόγηση των πληροφοριών.

«Μας έχει συνηθίσει η Αντιτρομοκρατική να εργάζεται αθόρυβα και ταυτόχρονα αποτελεσματικά. Αυτό συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς γνωρίζουμε όσα πρέπει να γνωρίζουμε και όσα μπορούν να δημοσιοποιηθούν, όμως είναι βέαιo ότι οι συνάδελφοι έχουν ήδη προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω στις έρευνές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Οι αστυνομικοί αναμένουν πλέον τα πορίσματα των εργαστηριακών ελέγχων από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) για να συμπληρώσουν τα κενά. Παρότι η ταυτότητα των δραστών δεν έχει αποκαλυφθεί ακόμα, η ΕΛ.ΑΣ. εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε ουσιαστικές απαντήσεις. Όπως ξεκαθάρισε η κ. Δημογλίδου: «Δεν είναι εύκολη η άμεση ταυτοποίηση αυτών των ατόμων. Αυτή τη στιγμή γίνεται πραγματικά ένας αγώνας δρόμου από τους αστυνομικούς, ώστε να φτάσουμε σε όλους τους εμπλεκόμενους. Ξεκαθαρίζω ότι ακόμη δεν έχουμε στοιχεία για να μιλήσουμε για ταυτοποιήσεις. Πιστεύω όμως ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα».

Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές εργάζονται παράλληλα για τον ακριβή προσδιορισμό του δρομολογίου των δραστών, εξετάζοντας το σημείο εκκίνησής τους, τον τρόπο προμήθειας των υλικών, καθώς και τις διαδρομές πρόσβασης και διαφυγής τους από τα σημεία των πληγμάτων.

Πηγή: ethnos.gr