Ολυμπιακός: Πλησιάζει στο λιμάνι ο Ζότα Σίλβα

Κοντά στην απόκτηση του Ζότα Σίλβα από τη Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται ο Ολυμπιακός.

Προτεραιότητα αποτελεί για τον Ολυμπιακό η ενίσχυση στα άκρα της επίθεσης, με το όνομα του Ζότα Σίλβα να επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο. Ο 26χρονος εξτρέμ ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπεσίκτας με τη μορφή δανεισμού, όπου σε 22 παιχνίδια κατέγραψε 5 γκολ και μια ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ασχοληθεί και πέρυσι με τον Πορτογάλο άσο, αλλά φέτος κινούνται πιο δυναμικά και «κλειδί» στην υπόθεση αποτελεί ο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο, ο οποίος διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις μαζί του. Οι δυο τους συνεργάστηκαν στην Γκιμαράες και ο Ζότα Σίλβα τότε αποτέλεσε έναν από τους παίκτες που διαφήμισαν τη δουλειά που γινόταν στην ομάδα.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2022 αντί 700.000 ευρώ και μέσα σε δύο χρόνια έφτασε στο σημείο να πουληθεί στη Νότιγχαμ Φόρεστ αντί 7 εκατ. ευρώ. Με τη Γκιμαράες μέτρησε σε 83 ματς, 20 τέρματα και 13 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον είναι πολύ πιθανό οι δυο τους να συνεργαστούν εκ νέου στον Ολυμπιακό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να αποκτά μια αξιόπιστη λύση στα άκρα της επίθεσης.