Παναγία Σουμελά: Ούτε φέτος ανήμερα 15Αύγουστου η Θεία Λειτουργία - Γιατί θα γίνει στις 23 του μηνός

Και πάλι χωρίς τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Για ακόμη μια χρονιά ο ελληνορθόδοξος χριστιανισμός δεν θα μπορέσει να εορτάσει την μεγάλη γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα ανήμερα της 15ης Αυγούστου.

Όπως συνέβη και πέρυσι η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου θα εορταστεί στις 23 Αυγούστου αντί για τις 15 Αυγούστου στη Μονή Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα και πάλι χωρίς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, ο οποίος τελευταία έχει στενές επαφές με την τουρκική κυβέρνηση προκειμένου να λυθεί το θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου αναφέρει:

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται ότι, κατόπιν της χορηγήσεως των προβλεπομένων αδειών από τις αρμόδιες αρχές, την 23η Αυγούστου 2026, με την ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, θα τελεστούν :

α) Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στα ερείπια της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης στην Αρτάκη της Κυζίκου, και

β) Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στην Ι. Μονή Παναγίας Σουμελά, στην Τραπεζούντα.

Γιατί δεν έγινε ούτε φέτος η Θεία Λειτουργία τον 15Αύγουστο

Γιατί όμως η Τουρκία απαγόρευσε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, την τέλεση της Θείας Λειτουργίας για την εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Παναγία Σουμελά στην Τραπεζούντα.

Η εορτή συμπίπτει με την πτώση της Τραπεζούντας, η οποία στην Τουρκία θεωρείται «νίκη των Οθωμανών» και λόγος απαγόρευσης τέλεσης της σημαντικής για τον ελληνισμό Λειτουργίας. Η εορτή, η οποία συγκεντρώνει Ορθόδοξους προσκυνητές από όλο τον κόσμο, συμπίπτει με την επέτειο της πτώσης της Τραπεζούντας το 1461. Στην Τουρκία, η ημερομηνία αυτή χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την άρνηση τέλεσης λειτουργιών σε ένα από τα κύρια ιερά του ποντιακού ελληνισμού.

Οι Τούρκοι φοβούνται το αυξανόμενο κύμα προσκυνητών στην Παναγία Σουμελά καθώς ξυπνάνε συνειδήσεις και μάλιστα με μαζικό τρόπο.

Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τουριστικά το μνημείο

Πριν από περίπου 20 μέρες έντονο προβληματισμό για την κατάσταση της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στην Τραπεζούντα εξέφρασε η Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), στηλιτεύοντας και τις πρακτικές του τουρκικού κράτους.

Η πρόσφατη κινητικότητα των τουρκικών αρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις, με σκοπό την οριστική ένταξη της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση. H Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για μια εξέλιξη που, εκ πρώτης όψεως, φαντάζει ως προσπάθεια προστασίας ενός παγκόσμιου πολιτιστικού θησαυρού. Ωστόσο, γνωρίζοντας την ιστορία και τις διαχρονικές μεθοδεύσεις της γείτονος, θέτει το ερώτημα: Πρόκειται για μια ειλικρινή κίνηση ανάδειξης του μνημείου ή υποκρύπτεται ένας ακόμη στρατηγικός ελιγμός με στόχο την αποκοπή του από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα;

Το παράδειγμα της Αγίας Σοφίας

Το πρόσφατο, τραυματικό προηγούμενο της Αγίας Σοφίας –η οποία, παρότι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO από το 1985, μετετράπη εκ νέου σε τέμενος το 2020– αποκαλύπτει τα όρια που μπορεί να συναντήσει ακόμη και η διεθνής προστασία όταν απουσιάζει η πολιτική βούληση σεβασμού της ιστορικής φυσιογνωμίας ενός μνημείου. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία σήμερα, η Τουρκία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τουριστικά την αίγλη της Παναγίας Σουμελά, χρησιμοποιώντας την ως όχημα προώθησης, αποσιωπώντας παράλληλα την ψυχή και την ιστορική της αλήθεια.

Επιπλέον, συνιστά αντίφαση να αιτείται η τουρκική πλευρά την παγκόσμια πολιτιστική αναγνώριση ενός ελληνορθόδοξου θρησκευτικού κέντρου, τη στιγμή που χρησιμοποιεί το ίδιο το μνημείο ως εργαλείο πολιτικών χειρισμών. Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, η άδεια για την τέλεση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου είτε καθυστερεί χαρακτηριστικά, είτε δίνεται για άλλες ημερομηνίες, είτε απαγορεύεται, προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και του ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου.

Η θέση της Π.Ο.Ε. είναι σαφής: Η ένταξη της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο της UNESCO μπορεί να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη μόνο εφόσον συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις για τη διατήρηση της αυθεντικότητας, της ιστορικής αλήθειας και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος:

Παναγία Σουμελά: Τουριστική «βιτρίνα» της Άγκυρας ή σεβασμός στην Ιστορία; Η UNESCO και το ιερό χρέος μας.

Η πρόσφατη κινητικότητα των τουρκικών αρχών και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως αυτή παρουσιάζεται σε σχετικά δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις, με σκοπό την οριστική ένταξη της ιστορικής Ιεράς Μονής της Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εγρήγορση. Ως Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε.), βρισκόμαστε μπροστά σε μια εξέλιξη που, εκ πρώτης όψεως, φαντάζει ως προσπάθεια προστασίας ενός παγκόσμιου πολιτιστικού θησαυρού. Ωστόσο, γνωρίζοντας την ιστορία και τις διαχρονικές μεθοδεύσεις της γείτονος, οφείλουμε να θέσουμε το κρίσιμο ερώτημα: Πρόκειται για μια ειλικρινή κίνηση ανάδειξης του μνημείου ή υποκρύπτεται ένας ακόμη στρατηγικός ελιγμός με στόχο την αποκοπή του από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα;

Δεν έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αφελείς. Το πρόσφατο, τραυματικό προηγούμενο της Αγίας Σοφίας –η οποία, παρότι προστατευόμενο μνημείο της UNESCO από το 1985, μετετράπη εκ νέου σε τέμενος το 2020– αποκαλύπτει τα όρια που μπορεί να συναντήσει ακόμη και η διεθνής προστασία όταν απουσιάζει η πολιτική βούληση σεβασμού της ιστορικής φυσιογνωμίας ενός μνημείου. Σήμερα, η Τουρκία επιδιώκει να κεφαλαιοποιήσει τουριστικά την αίγλη της Παναγίας Σουμελά, χρησιμοποιώντας την ως όχημα προώθησης, αποσιωπώντας παράλληλα την ψυχή και την ιστορική της αλήθεια.

Η Παναγία Σουμελά δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτόνημα σκαλισμένο στους βράχους του όρους Μελά στον Πόντο. Είναι το αδιαπραγμάτευτο κέντρο του Ποντιακού Ελληνισμού. Είναι η κιβωτός της πίστης μας, ο τόπος όπου οι πρόγονοί μας προσευχήθηκαν, μεγαλούργησαν αλλά και μαρτύρησαν κατά τη διάρκεια των διωγμών που υπέστησαν. Οποιοσδήποτε φάκελος υποψηφιότητας κατατεθεί προς την UNESCO οφείλει να αναδεικνύει ρητά, ξεκάθαρα και κατηγορηματικά τη βυζαντινή προέλευση, τον ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του μοναστηριού και τον ρόλο του ως πνευματικού φάρου των Ποντίων επί πολλούς αιώνες.

Επιπλέον, συνιστά αντίφαση να αιτείται η τουρκική πλευρά την παγκόσμια πολιτιστική αναγνώριση ενός ελληνορθόδοξου θρησκευτικού κέντρου, τη στιγμή που χρησιμοποιεί το ίδιο το μνημείο ως εργαλείο πολιτικών χειρισμών. Όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, η άδεια για την τέλεση της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου είτε καθυστερεί χαρακτηριστικά, είτε δίνεται για άλλες ημερομηνίες, είτε απαγορεύεται, προκαλώντας εύλογους προβληματισμούς σχετικά με τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας και του ιστορικού χαρακτήρα του μνημείου.

Η θέση της Π.Ο.Ε. είναι σαφής: Η ένταξη της Ιεράς Μονής Παναγίας Σουμελά στον μόνιμο κατάλογο της UNESCO μπορεί να αποτελέσει μια θετική εξέλιξη μόνο εφόσον συνοδεύεται από ουσιαστικές εγγυήσεις για τη διατήρηση της αυθεντικότητας, της ιστορικής αλήθειας και του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της Μονής. Στις εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνονται η πλήρης και σαφής αναφορά στη βυζαντινή και ελληνορθόδοξη ταυτότητα του μνημείου, η προστασία των αυθεντικών ιστορικών και καλλιτεχνικών χαρακτηριστικών του, η αποτροπή οποιασδήποτε αλλοίωσης ή παραχάραξης της ιστορίας του, καθώς και η μόνιμη, θεσμοθετημένη και απρόσκοπτη δυνατότητα τέλεσης της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας κάθε 15 Αυγούστου.

Η Π.Ο.Ε. θεωρεί ότι μια ενδεχόμενη εγγραφή η οποία δεν θα διασφαλίζει τα παραπάνω στοιχεία θα δημιουργούσε σοβαρά ερωτήματα ως προς το κατά πόσο υπηρετεί πραγματικά τον σκοπό της προστασίας και ανάδειξης του μνημείου και όχι τη σταδιακή αποκοπή του από την ιστορική και θρησκευτική του ταυτότητα.

Απευθύνουμε κάλεσμα αφύπνισης και συστράτευσης προς την Ελληνική Πολιτεία, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Πολιτισμού και το σύνολο των ποντιακών και ομογενειακών οργανώσεων ανά την υφήλιο. Η Π.Ο.Ε. απευθύνθηκε άμεσα στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς της Ελληνικής Δημοκρατίας, στην Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην UNESCO, προκειμένου να ενημερωθεί επίσημα για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία και να καταθέσει τις θέσεις της σχετικά με τη διαφύλαξη της ιστορικής, πολιτιστικής και θρησκευτικής ταυτότητας του μνημείου.

Καμία “λευκή επιταγή” δεν πρέπει να δοθεί στην Τουρκία. Η διεθνής αναγνώριση ενός μνημείου τέτοιας σημασίας προϋποθέτει τον πλήρη σεβασμό της ιστορικής αλήθειας που αυτό εκφράζει.

Η Παναγία Σουμελά χτυπά στην καρδιά του Ποντιακού Ελληνισμού και έτσι πρέπει να παραμείνει εσαεί. Είναι χρέος μας προς την Ιστορία, προς τους προγόνους μας και προς τις επόμενες γενιές να διασφαλίσουμε ότι ο ιερός αυτός βράχος δεν θα μετατραπεί ποτέ σε ένα άψυχο τουριστικό αξιοθέατο, αλλά θα παραμείνει ο ζωντανός φάρος της Ορθοδοξίας και της μνήμης μας.

Πηγή: newsbomb.gr