Football Meets Data για ΑΕΚ: Κατά 80% στους ισχυρούς των play offs του Champions League (pic)

H πλατφόρμα στατιστικής Football Meets Data αναλύει τα δεδομένα και εκτιμά η ΑΕΚ κατά 80% θα βρίσκεται στους ισχυρούς των play offs του Champions League.

Θυμίζουμε πως για να συμβεί αυτό, η Ένωση το μόνο που χρειάζεται, είναι να αποκλειστεί μια από τις παρακάτω τέσσερις ομάδες:

Ερυθρός Αστέρας, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν.

Θυμίζουμε πως ο Ερυθρός Αστέρας θα παίξει με μια εκ των Φιόρι ή Λαρν, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ με την Τουν, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με μια εκ των Φλόρια Ταλίν ή Ιμπέρια και η Λεχ Πόζναν με την Άαρχους.

Η ΑΕΚ θα μάθει τον αντίπαλό της για τα play off του Champions League στην κλήρωση στις 3 Αυγούστου. Οι «κιτρινόμαυροι», θα δώσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι φέτος 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα μετά (25-26). Πριν απ' αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 12 Αυγούστου, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup.

Ένα παιχνίδι ουσιαστικά, που θα αποτελέσει πρόβα-τζενεράλε και ένα γερό κρας-τεστ για τον Δικέφαλο πριν πέσει στη μάχη των play off για το «Σεντόνι». Οπως είχατε διαβάσει, ήδη ο προγραμματισμός που γίνεται στην ΑΕΚ, είναι στημένος πάνω εκεί. Με έναν σαφή και ξεκάθαρο στόχο. Να είναι η ομάδα απόλυτα έτοιμη, στα προκριματικά, ειτε συμμετάσχει ως αδύναμη (κάτι που ισχύει με τα τωρινά δεδομένα) είτε ως ισχυρή, με το Football Meets Data να δίνει παρα πολλες πιθανότητες να συμβεί αυτό.