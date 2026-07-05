Βραζιλία για το 6ο με 1UP*, η Αγγλία φουλάρει με “μάγο” Χάρι και τα έπαθλα φτάνουν το 1.000.000€*!

Το Παγκόσμιο μπαίνει όλο και πιο βαθιά στη νοκ άουτ φάση και πλέον κάθε αναμέτρηση αποκτά τεράστια σημασία.

Οι πρώτες ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παρουσία τους στους προημιτελικούς και τώρα σειρά παίρνουν η Βραζιλία, η Νορβηγία, το Μεξικό και η Αγγλία, σε δύο ζευγάρια που υπόσχονται ένταση, ποιότητα και μεγάλες προσωπικότητες.

Η Superbet συνοδεύει ακόμη μία μεγάλη ημέρα του Παγκοσμίου με Super αποδόσεις* και το αγαπημένο 1UP*.

🔥 1 UP * στη Βραζιλία απέναντι στη Νορβηγία!

Ένα από τα πιο εμπορικά παιχνίδια της φάσης των «16» φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες που διαθέτουν μερικούς από τους πιο θεαματικούς ποδοσφαιριστές της διοργάνωσης.

Η Βραζιλία θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς τον έκτο παγκόσμιο τίτλο, έχοντας ως οδηγούς τον Βινίσιους, τον Ροντρίγκο και μία ομάδα γεμάτη ποιότητα και δημιουργία.

Απέναντί της βρίσκεται η εξαιρετική Νορβηγία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να αποτελεί μία διαρκή απειλή για κάθε άμυνα και να φιλοδοξεί να οδηγήσει τη χώρα του σε μία ιστορική πρόκριση.

Και επειδή τα μεγάλα παιχνίδια θέλουν πάντα κάτι ξεχωριστό, η Superbet προσφέρει το αγαπημένο 1UP* για νίκη της Βραζιλίας.



Αν η Βραζιλία προηγηθεί με 1 γκολ διαφορά σε οποιοδήποτε σημείο της αναμέτρησης, το στοίχημα πληρώνεται αυτόματα ως νικητήριο, χωρίς να χρειάζεται να περιμένεις το τελικό αποτέλεσμα.

Μεξικό – Αγγλία: Ένα νοκ άουτ που μυρίζει... τελικό

Το δεύτερο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Το Μεξικό, που πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία μπροστά στους φιλάθλους του, θέλει να συνεχίσει να γράφει ιστορία απέναντι στην πανίσχυρη Αγγλία.

Ο Σαντιάγο Χιμένες από τη μία, ο Χάρι Κέιν, ο Τζουντ Μπέλιγχαμ και ο Φιλ Φόντεν από την άλλη, σε μία αναμέτρηση γεμάτη ποιότητα και ένταση.

Δύο ομάδες που έχουν δείξει πως διαθέτουν όλα τα στοιχεία για να φτάσουν μέχρι το τέλος της διοργάνωσης, όμως μόνο μία θα συνεχίσει στους προημιτελικούς.

Αυτό το Παγκόσμιο και με SuperSocial!

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Από την πρεμιέρα μέχρι τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο.

Super Predictor: Ώρα να αποδείξεις ότι ξέρεις Παγκόσμιο

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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