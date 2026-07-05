Σπουδαία κίνηση της Ρεάλ με Ντάμφρις - Τον αποχαιρέτησε η Ίντερ

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης είναι και επίσημα από την Κυριακή (5/7) ο Ντένζελ Ντάμφρις, καθώς οι «μερένγκες» ολοκλήρωσαν τη συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτησή του.

Ο Ολλανδός διεθνής δεξιός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τη Ρεάλ έως το καλοκαίρι του 2030, βάζοντας τέλος στην παρουσία του στο Μιλάνο και ξεκινώντας το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στη Μαδρίτη.

Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες είχε επιτευχθεί εδώ και καιρό, ενώ πλέον πήρε και επίσημη μορφή, με τη Ρεάλ να ανακοινώνει τη μεταγραφή και να επιβεβαιώνει ότι ο παίκτης θα παραμείνει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» για τα επόμενα χρόνια.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η ισπανική ομάδα γνωστοποίησε τη συμφωνία με την Ίντερ και την ένταξη του Ντάμφρις στο ρόστερ μέχρι το 2030, ολοκληρώνοντας έτσι μια σημαντική προσθήκη για τη δεξιά πλευρά της άμυνας.

Από την πλευρά της, η Ίντερ αποχαιρέτησε τον ποδοσφαιριστή με θερμά λόγια, ευχαριστώντας τον για την προσφορά του και τη συμβολή του στις επιτυχίες των τελευταίων ετών. Σε σχετική ανάρτηση, οι Ιταλοί τόνισαν ότι ο Ντάμφρις θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία του συλλόγου.

Με τη μεταγραφή αυτή, η Ρεάλ ενισχύει σημαντικά το ρόστερ της ενόψει των επόμενων σεζόν, προσθέτοντας έναν ποδοσφαιριστή με εμπειρία σε κορυφαίο επίπεδο και έντονη παρουσία τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση.