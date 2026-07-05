Ντε Φράι για Παναθηναϊκό: «Όλο αυτό ήταν μια τεράστια σύμπτωση» (vid)

Ο Στέφαν Ντε Φράι εξήγησε πώς προέκυψε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, κάνοντας λόγο για μια μεγάλη σύμπτωση.

Ο Στέφαν Ντε Φράι μίλησε στο ολλανδικό ESPN για την μεταγραφή του στο «Τριφύλλι» και εξήγησε ότι ουσιαστικά επρόκειτο για μια μεγάλη σύμπτωση, αφού όταν έληγε το συμβόλαιό του με την Ίντερ εκείνος βρισκόταν για διακοπές στην Αθήνα.

Έμαθε λοιπόν για το νέο πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, του άρεσε η ιδέα να είναι ξανά σημαντικός σε μια ομάδα, αφού στους «νερατζούρι» είχε χάσει τον ρόλο του και έτσι δεν δυσκολεύτηκε να πει το «ναι» στους «πράσινους».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Το συμβόλαιό μου έληγε και έτυχε να βρίσκομαι για διακοπές στην Αθήνα. Τότε άρχισε να στριφογυρίζει στο μυαλό μου η ιδέα να έρθω στον Παναθηναϊκό. Ηθελα να γίνω ξανά σημαντικός σε κάποια ομάδα. Δυστυχώς, πέρυσι δεν έπαιξα πολύ στην Ίντερ.

Τότε βρήκα αυτόν τον όμορφο, ιστορικό και μεγάλο σύλλογο, ο οποίος έχει να κερδίσει το πρωτάθλημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχουν ένα πολύ ωραίο πρότζεκτ, έχουν μπει σε έναν καλό δρόμο με τη νέα διοίκηση και έναν νέο, μοντέρνο προπονητή. Αυτό με έκανε να πιστέψω πως το σωστό θα ηταν να έρθω εδώ. Ήμουν για διακοπές στην Αθήνα, η οποία είναι φυσικά και ένα φανταστικό μέρος. Όλο αυτό ήταν μια τεράστια σύμπτωση».