Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι η Βαλένθια (pic)

Πριν από λίγες μέρες η Παρτιζάν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντίλαν Οσετκόφσκι και ο Αμερικανός δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του.
Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τον 29χρονος να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.
Θυμίζουμε πως πριν την σερβική ομάδα, ο έμπειρος σέντερ είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν στην Μάλαγα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 35 ματς στην Euroleague και 20,1 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Es momento de ir cerrando artistas confirmados para la temporada 26-27, ¿verdad @RoigArena? 🎸🙌🏻🏀— Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 5, 2026
Cas 👉 Dylan Osetkowski, refuerzo para el proyecto taronjahttps://t.co/vrVk49bnmc
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