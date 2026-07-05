Ανακοίνωσε τον Οσετκόφσκι η Βαλένθια (pic)

Ο Ντίλαν Οσετκόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Βαλένθια, με τις «Νυχτερίδες» να ανακοινώνουν την απόκτησή του για τα επόμενα δύο χρόνια.

Πριν από λίγες μέρες η Παρτιζάν ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ντίλαν Οσετκόφσκι και ο Αμερικανός δεν άργησε να βρει την επόμενη ομάδα του.

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτησή του, με τον 29χρονος να υπογράφει συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Θυμίζουμε πως πριν την σερβική ομάδα, ο έμπειρος σέντερ είχε αγωνιστεί για τρεις σεζόν στην Μάλαγα. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε σε 35 ματς στην Euroleague και 20,1 λεπτά στο παρκέ είχε κατά μέσο όρο 7,2 πόντους, 2,9 ριμπάουντ και 1 ασίστ.