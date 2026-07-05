Οκτώ σερί προκρίσεις στα προημιτελικά η Βραζιλία, ισχυρό στο «Αζτέκα» το Μεξικό

Στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στη φάση των «16» του Μουντιάλ. Στο «Αζτέκα», Μεξικό εναντίον Αγγλίας, σε ένα ματς που επανήλθε στην αρχική του ώρα έπειτα από την προσωρινή αλλαγή λόγω πρόβλεψης καταιγίδων την ώρα του αγώνα.

Τα 8/10 τελευταία παιχνίδια της Βραζιλίας είχαν «2-3 γκολ», σημείο που εμφανίστηκε και στα 13/16 ματς της φάσης των «32».

Η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει 1-0 στο ημίχρονο από την Ιαπωνία, για να ισοφαρίσει στο 56’ με τον Κασεμίρο και να πάρει τελικά τη νίκη με τον πρωταθλητή Αγγλίας Μαρτινέλι στο 95’. Είναι η μοναδική ομάδα που έχει παίξει σε όλα τα Μουντιάλ, έχοντας φτάσει μέχρι τα προημιτελικά στα 8 πιο πρόσφατα. Δεν κέρδισε κανέναν από τους 4 έως τώρα αγώνες της με τους Σκανδιναβούς, οι οποίοι είχαν όλοι γκολ/γκολ, σημείο που εμφανίστηκε και στα 7/9 πιο πρόσφατα παιχνίδια της. Θα λείψουν οι μέσοι Ραφίνια (Μπαρτσελόνα) και Πακετά (Φλαμένγκο). Στην 4η συμμετοχή της στο τουρνουά, η Νορβηγία φτάνει για 3η φορά στους «16», αλλά δεν έχει πάει παραπέρα. Νίκησε επίσης με 2-1 στο προηγούμενο γύρο, την Ακτή Ελεφαντοστού, με γκολ του Χάαλαντ στο 86’. Ήταν το έκτο διαδοχικό της γκολ/γκολ και το 9ο στα 10 τελευταία. Σημείωσε τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης και η επιθετική της δημιουργικότητα συνεχίζεται και στο Μουντιάλ. Το να σκοράρουν και οι δύο ομάδες σε συνδυασμό με τη νίκη της Βραζιλίας πληρώνει καλά, ενώ και με την κάλυψη της ισοπαλίας (1Χ&G) βγάζει απόδοση πάνω από 2,00.

Τέσσερα στα τέσσερα μετράει το Μεξικό στο τουρνουά, σε όλα χωρίς να δεχτεί γκολ. Από τις 17 έως τώρα συμμετοχές του στο Μουντιάλ, έχει φτάσει δύο φορές ως τα προημιτελικά. Όταν φιλοξένησε ξανά την διοργάνωση, το 1970 και το 1986. Σε 89 επίσημα παιχνίδια από το 1966 που άνοιξε το «Αζτέκα» μετράει 70 νίκες, 17 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες. Σε επίπεδο Μουντιάλ, έχει να επιδείξει 9 νίκες και 2 ισοπαλίες σε 11 ματς στο συγκεκριμένο γήπεδο, στο οποίο η Αγγλία έχει να παίξει από το «χέρι του θεού» και τον ημιτελικό 2-1 από την Αργεντινή στο Μουντιάλ του 1986. Η ομάδα του Τόμας Τούχελ, η οποία με δύο γκολ του Κέιν στο τελευταίο τέταρτο γύρισε το ματς με τη ΛΔ Κονγκό, προκρίθηκε στα προημιτελικά στα 4/6 τελευταία τουρνουά. Εκτός ο δεξιός αμυντικός της Τσέλσι, Τζέιμς, με πρόβλημα και ο μπακ της Λεβερκούζεν, Κουάνσα.

Το Μεξικό εμφανίζεται σταθερό και αξιόπιστο, ειδικά στο «Αζτέκα». Η Αγγλία παρουσιάζεται εξίσου μαχητική. Αυξημένες οι πιθανότητες να χρειαστεί έξτρα χρόνος για να μάθουμε την ομάδα που θα συνεχίσει.

118. ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1&G 3,30

119. ΜΕΞΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΑ Χ 3,25

