Σάλος με γνωστό μοντέλο στη Μύκονο - Βγήκε από τη θάλασσα και άρχισε να τρώει ωμό ψάρι (Βίντεο)

Αίσθηση και έντονες αντιδράσεις στα social media προκάλεσε η εμφάνιση της Ιταλίδας influencer και μοντέλου Maria Vittoria Valori στη Μύκονο, καθώς δημοσίευσε βίντεο στο TikTok όπου καταναλώνει ωμό ψάρι στην παραλία.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες να σχολιάζουν αρνητικά την ιδιαίτερη διατροφική της επιλογή.

Viral βίντεο από τη Μύκονο

Κατά τη διάρκεια των διακοπών της στο «Νησί των Ανέμων», η Maria Vittoria Valori κατέγραψε τον εαυτό της να χορεύει στην αμμουδιά και στη συνέχεια να βγάζει ένα ολόκληρο ωμό ψάρι, το οποίο άρχισε να τρώει μπροστά στην κάμερα.

Οι εικόνες προκάλεσαν έκπληξη στους διαδικτυακούς της ακολούθους, ενώ το βίντεο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια.

Έχει γίνει γνωστή για τις ιδιαίτερες διατροφικές της συνήθειες

Η Ιταλίδα influencer έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις ασυνήθιστες διατροφικές της επιλογές, καθώς συχνά δημοσιεύει βίντεο όπου καταναλώνει ωμά ψάρια και θαλασσινά.

Η νέα της ανάρτηση από τη Μύκονο δίχασε τους χρήστες, με άλλους να τη χαρακτηρίζουν απλώς μια ακραία προσπάθεια για δημοσιότητα και άλλους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την κατανάλωση ωμών τροφών.

Πηγή: newsbomb.gr