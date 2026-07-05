Ξέσπασε ο Σπανούλης: «Ο καθένας να σκεφτεί σε ποια ομάδα παίζουμε - Σαν να ήρθαμε από τις διακοπές»

Μετά την ήττα-σοκ της Ελλάδας από την Πορτογαλία, ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε και κάλεσε τους πάντες να αναλάβουν την ευθύνη τους, τονίζοντας πως η «επίσημη αγαπημένη» αγωνίστηκε σαν να... ήρθε από τις διακοπές.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Δεν μου αρέσουν αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείτε. Εφιάλτης, καταστροφή και αυτά, αυτά είναι για άλλους. Δεν είναι για εμένα και για αυτά που πρεσβεύω. Είναι ίσως για εσάς, δεν ξέρω για ποιον είναι. Όχι πάντως για εμένα.

Η ουσία είναι ότι ήμασταν ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλοι ευθύνη για αυτό. Τα παιδιά ήρθαν τελείως απροετοίμαστα. Χωρίς προπόνηση. Σε πολύ κακή κατάσταση. Πάνω από όλα, την ευθύνη την έχουμε όλοι, ο καθένας το μερίδιό του. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί ήρθαμε σαν να ήρθαμε από τις διακοπές».