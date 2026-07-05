Περίπατος της Team USA U17 - Διέλυσε την Σερβία στον τελικό του Παγκοσμίου

Η Team USA U17 ήταν από άλλο πλανήτη διέλυσε την Σερβία στον τελικό με 107-81 και κατέκτησε το Mundobasket στην Κωνσταντινούπολη.

Από άλλον πλανήτη η Team USA U17. Οι ΗΠΑ συνέτριψαν το βράδυ της Κυριακής (5/7) τη Σερβία με 107-81 στον τελικό του Mundobasket στην Κωνσταντινούπολη και κατέκτησε την κορυφή του κόσμου.

Οι Αμερικανοί έφτασαν στον τελικό σημειώνοντας μόνο κατοστάρες (115-84 με Γαλλία, 128-66 με Ιαπωνία, 131-80 με Ιταλία,141-85 με Καμερούν, 149-82 με Πουέρτο Ρίκο, 114-65 με Αυστραλία) και έδειξαν πως το επίπεδο τους είναι ασυναγώνιστο.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο Τζόακιμ Μπούμτσε-Μπούμτσε με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ, με τον Κλάρενς Ρόσερ συμπληρώνει 23 πόντους κι ο Κέιντεν Ντότρι να σταματά στους 15 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Νίκολα Κουστουρίτσα σημείωσε 37 πόντους σε 36' με 7/12 δίποντα, 2/11 τρίποντα μαζί με 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ.