Οι κερδισμένοι της προετοιμασίας και ο Παναθηναϊκός που είναι στον σωστό δρόμο!

Ο Τάσος Νικολογιάννης επέστρεψε από την Ολλανδία και το Απελντοορν και καταγράφει τους κερδισμένους της προετοιμασίας, ενώ εξηγεί γιατί ο Παναθηναϊκός είναι πλέον στον σωστό δρόμο.

Μετά από 13 ημέρες παραμονής στο Απελντοορν της Ολλανδίας ο Παναθηναϊκός επέστρεψε με πολλά κέρδη και δύο φιλικά παιχνίδια, που έδειξαν ότι είναι σε καλό δρόμο.

Είναι φανερό, ότι πλέον ο Νίστρουπ προσπαθεί να δώσει μία ταυτότητα στην ομάδα, που έλειπε τα τελευταία χρόνια και που αρμόζει σε μία ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό. Αυτό φάνηκε και στις προπονήσεις, που είδαμε από κοντά οι απεσταλμένοι του Τύπου και αυτό φάνηκε και στον κόσμο στα δύο φιλικά και κυρίως στο δεύτερο, που αντίπαλος ήταν ο Αγιαξ.

ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

Φυσικά σε αυτή την προετοιμασία υπήρχαν κάποιοι παίκτες που κέρδισαν πολλά και κυρίως την εμπιστοσύνη του προπονητή τους.

ΓΙΑΓΚΟΥΣΙΤΣ: Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έδωσε 5,5 εκ. ευρώ, για να αποκτήσει ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Κροατίας, αλλά χρόνο συμμετοχής δεν βρήκε, διότι δεν τον πίστευε ο Μπενίτεθ. Φέτος ο Νίστρουπ τον πιστεύει τον Κροάτη μέσο, ήθελε να τον πάρει και στην Κοπεγχάγη και ο παίκτης κάνει μία πολύ καλή προετοιμασία. Νιώθει πλέον και ο ίδιος την εμπιστοσύνη του προπονητή του και προορίζεται για βασικός στην θέση δέκα , η λίγο πιο δεξιά . Με τον Αγιαξ ήταν εξαιρετικός, έχει αποκτήσει και πάλι το χαμόγελό του και φαίνεται, ότι αυτή η χρονιά μπορεί να εξελιχθεί σε δική του.

ΑΝΤΙΝΟ: Πέρυσι ήρθε στην ομάδα τον Γενάρη. Ο Παναθηναϊκός έδωσε 8 εκ. ευρώ για να τον αποκτήσει, αλλά λίγο η προσαρμογή, λίγο το γεγονός, ότι η ομάδα δεν έπαιζε καλά δεν τον βοήθησε να φανεί ιδιαίτερα. Πλέον με τον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρουπ ο Αντίνο πατάει περιοχή. Πέτυχε δύο γκολ στο πρώτο φιλικό και είχε δύο πολύ καλές ευκαιρίες για γκολ στο παιχνίδι με τον Αγιαξ. Εκανε μία εξαιρετική προετοιμασία και πλέον είναι και πιο εξωστρεφής, κάνει πλάκες με τους συμπαίκτες του και φαίνεται να έχει προσαρμοστεί.

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ: Πέρυσι δεν έπαιξε παρά λίγα παιχνίδια. Φέτος στο μεγαλύτερο διάστημα της προετοιμασίας, λόγω έλλειψης σε αυτή την θέση ο Νίστρουπ τον χρησιμοποίησε φορ. Ηταν από τους καλύτερους παίκτες στα τελειώματα φάσεων και με την ευχέρεια, που έχει στο γκολ και τον τρόπο παιχνιδιού του Δανού θα βρει και χρόνο συμμετοχής φέτος είτε σαν εξτρέμ, είτε σαν δεύτερος επιθετικός και θα βάλει και γκολ, που θα βοηθήσουν την ομάδα.

ΤΣΙΡΙΒΕΓΙΑ: Ο Ισπανός μέσος πριν αρχίσει η προετοιμασία ήταν από τους υποψήφιους να αποχωρήσουν. Ο Νίστρουπ ζήτησε να τον δει και ο Τσιριβέγια ήταν από τους καλύτερους στις προπονήσεις και κερδίζει τον προπονητή του. Ειδικά σε αυτό τον τρόπο του build up ήταν από τους καλύτερους στην πρώτη πάσα και φάνηκε και στο παιχνίδι με τον Αγιαξ, όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο.

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΠΟΥ… ΕΡΧΟΝΤΑΙ

Και φυσικά ήταν μία προετοιμασία με μεγάλο κέρδος για τους μικρούς, που έρχονται από τις Ακαδημίες . Και είναι κέρδος, διότι αυτή η φουρνιά παικτών και με αυτόν τον προπονητή, που έχει αναδείξει παίκτες και στην Κοπεγχάγη, θα έχει τις ευκαιρίες, για να παίξουν.

Ο Γείτονας έχει κερδίσει πλέον και τον Δανό τεχνικό και τους συνεργάτες του και η εκτίμηση όλων είναι, ότι σε ένα χρόνο θα διεκδικεί θέση βασικού. Ο Μπινιάρης είναι αμυντικό χαφ, αλλά στην προετοιμασία τον έβαζε αριστερό μπακ ο Νίστρουπ λόγω του ότι δεν υπήρχε κάποιος άλλος αριστερός μπακ πλην του Κυριακόπουλου. Ανταποκρίθηκε και σαν αριστερό μπακ, απ’όπου στο παιχνίδι με τον Αγιαξ έκανε μία ωραία ενέργεια και εξαιρετική σέντρα στο τρίτο γκολ του Ταμπόρδα. Επαιξε καλά και σαν δεξί εξτρέμ στο πρώτο φιλικό και βοήθησε στο να ανέβει η απόδοση της ομάδας. Ένα παιδί 17 χρονών, που παίζει με την ωριμότητα 25χρονου και το ίδιο ισχύει και για την σωματοδομή του.

Και ο Λάβδας έκανε καλή προετοιμασία, αυτή ήταν η δεύτερη μετά και την περσινή και ήταν πολύ καλός στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα με τον Αγιαξ που μπήκε.

Γενικά όλοι οι παίκτες έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό σε μία σκληρή προετοιμασία και το πιο καλό νέο είναι, ότι γρήγορα μαθαίνουν αυτά, που θέλει ο Νίστρουπ και ο Παναθηναϊκός είναι σε σωστό δρόμο μετά από χρόνια…