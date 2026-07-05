Καραλής: «Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και θα τα καταφέρω την επόμενη» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μπορεί να μην έφτασε στην επίδοση που επιθυμούσε στο Fly Athens 2026, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα του στην τρίτη θέση με άλμα στα 5,81 μέτρα, όμως μετά το τέλος του μίτινγκ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας για τη συνέχεια.

Ο Έλληνας πρωταθλητής ευχαρίστησε τον κόσμο που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο και στάθηκε στη στήριξη που δέχεται, τονίζοντας πως εξακολουθεί να πιστεύει στις δυνατότητές του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον Μόντο Ντουπλάντις και στην επιθυμία του να αγωνιστεί στο Fly Athens στο μέλλον, ενώ μίλησε και για τη σημασία που θα είχε η φιλοξενία αγώνων Diamond League στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Εμμανουήλ Καραλή

Για τον κόσμο που έδωσε το παρών στο Καλλιμάρμαρο: «Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την αγάπη. Έχουμε καταφέρει να έρχεται κόσμος από όλο τον κόσμο. Όλοι μου οι φίλοι είναι εδώ. Μπορεί να μην κατάφερα να πηδήξω αυτό που ήθελα, αλλά σημασία έχει ότι είμαστε εδώ, αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω και μπορεί να μην τα κατάφερα σήμερα, αλλά επειδή πιστεύω πολύ στον εαυτό μου θα τα καταφέρω την επόμενη. Είμαι φαν του αθλητισμού, είμαι φαν του επί κοντώ, οπότε χαίρομαι να βλέπω τους συναθλητές μου και τους φίλους μου να πηδάνε ψηλά. Εντάξει, δεν ήμουν στην καλύτερή μου φόρμα σήμερα, αλλά δεν πειράζει. Σημασία έχει ότι έχουμε βάλει τους στόχους μας, είμαστε χαρούμενοι, αγαπάμε αυτό που κάνουμε και συνεχίζουμε στους επόμενους μεγάλους αγώνες».

Για την απουσία του Μόντο Ντουπλάντις και το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στο Fly Athens: «Σιγά σιγά σίγουρα, μου είπε ότι θέλει πάρα πολύ να έρθει. Και αυτός και η οικογένειά του έχουν έρθει για διακοπές. Οπότε κάποια στιγμή από του χρόνου να έρθει, ώστε να κάνουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρτι».

Για τη δυνατότητα φιλοξενίας αγώνων Diamond League στο Καλλιμάρμαρο: «Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα δημιούργησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είμαστε εδώ, όπου όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να έρθουν στην Ελλάδα, πόσο μάλλον οι επικοντιστές και οι απλοί θεατές να έχουν την τιμή να αγωνίζονται απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Το να καταφέρουμε να κάνουμε έναν αγώνα ειδικά και μέσα στο στάδιο, θα είναι κάτι απίστευτο. Η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο καινούργιος πρόεδρος κάνουν φανταστική δουλειά, οπότε ελπίζουμε να δούμε στην Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερους αγώνες».

Για την προετοιμασία του και τους επόμενους αγώνες: «Πάμε καλά, είμαστε υγιείς και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Είμαστε έτοιμοι να πηδήξουμε ψηλά, σε μία φάση προσαρμογής, αλλά ελπίζουμε για τους μεγάλους αγώνες, όπου είναι το Μπέρμιγχαμ και το Ultimate Championship, να καταφέρουμε να πηδήξουμε αυτό που θέλουμε».