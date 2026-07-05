Ακάθεκτος προς το repeat ο Σίνερ

Ένα ακόμα βήμα προς την υπεράσπιση του τίτλου του έκανε στο Λονδίνο ο Γιάνικ Σίνερ.

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο του μαχητικού Σιντάρο Μοτσιζούκι με 6-3, 7-6(0), 6-3 και πέρασε στα προημιτελικά του Wimbledon για πέμπτη διαδοχική χρονιά.

Μετά την απογοητευτική έξοδο από το Roland Garros, ο 24χρονος Ιταλός ψάχνει την... εξιλέωση στο Λονδίνο, όπου φιλοδοξεί να κατακτήσει τον πέμπτο major τίτλο του.

Τον απειλεί, πάντως, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, που είναι στη δική του πλευρά και είναι ο πιθανότερος αντίπαλός του στα ημιτελικά της της διοργάνωσης.

Για την ώρα, ο Γιάνικ στρέφει το βλέμμα του στον επόμενο αντίπαλό του, τον Γιαν Λέναρντ Στρουφ, που προκρίθηκε στον πρώτο του major προημιτελικό.

Δεν τα κατάφερε, ωστόσο, με τον τρόπο που μάλλον θα ήθελε, καθώς ο Χούμπερτ Χούρκατς εγκατέλειψε με τραυματισμό τον αγώνα τους στο πέμπτο σετ, αφού πρώτα είχε απωλέσει προβάδισμα με 2-0 σετ.

Ο Γερμανός, τελικά, πήρε το εισιτήριο με 3-6, 6-7(5), 7-6(2), 7-5, 4-2 και θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση απέναντι στον Σίνερ.

The ending this match didn’t deserve 💔



Hubert Hurkacz is forced to retire due to injury in the fifth set against Jan-Lennard Struff.#Wimbledon pic.twitter.com/zvIW8Al77S — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026

Ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, τέλος, λύγισε σε σχεδόν 4.5 ώρες τον φορμαρισμένο Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα με 6-7(4), 7-6(6), 6-3, 6-7(2), 6-2 και επιστρέφει στα προημιτελικά μετά το 2021.

Τώρα, βέβαια, ανεβαίνει πολύ ο πήχης, καθώς θα παίξει στα προημιτελικά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς.