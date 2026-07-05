Γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη: Όλο και πιο κοντά στην ταυτοποίηση των δραστών - Οι πολιτικές αντιδράσεις

Μέρα με τη μέρα αν όχι ώρα με την ώρα, οι Αρχές δείχνουν να βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των ατόμων που έδρασαν στις τρεις επιθέσεις με γκαζάκια κατά πολιτικών προσώπων στη Θεσσαλονίκη μία εκ των οποίων απέφερε και τον φονικό τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής στα εγκληματολογικά εργαστήρια προχωρούν σε υπεραναλύσεις του βιντεοληπτικού υλικού που έχουν στα χέρια τους από πολλές κάμερες ασφαλείας και όχι μόνο από τα σημεία των «χτυπημάτων». Οι αρχές έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις έρευνες για τις διαδρομές σε μια μεγάλη ακτίνα από την αφετηρία των δραστών, τα σημεία των εμπρησμών και την επιστροφή στα κρησφύγετα.

Από το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών ασφαλείας φαίνεται πως οι δράστες προσέγγισαν πεζοί τα σημεία των δύο πρώτων επιθέσεων, γεγονός που αξιολογείται ιδιαίτερα από τις Αρχές. Η Αστυνομία θεωρεί ότι η μοιραία έκρηξη στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα, προήλθε από καύσιμο οχήματος, κάτω από το οποίο είχε τοποθετηθεί ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Οι έρευνες στο «περιβάλλον» του ΑΠΘ

Τουλάχιστον πέντε άτομα που αποτυπώνονται σε βιντεοληπτικό υλικό να κινούνται ανάμεσα στα σημεία των τριών εμπρησμών, αναζητούνται από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία μέσα σε «δεξαμενή» περίπου 30 ατόμων ηλικίας 25 έως 30 ετών με παρουσία σε καταλήψεις της Θεσσαλονίκης.

Έντεκα εκκενώσεις καταλήψεων μέσα σε πέντε χρόνια τροφοδοτούν τον «σκληρό αντιεξουσιαστικό πυρήνα» της πόλης. Δύο από αυτές, το πρώην Στέκι του Βιολογικού και η Libertatia, φέρονται να συνδέονται με την τριπλή δολοφονική επίθεση.

Τρεις έως τέσσερις οι δράστες των επιθέσεων

Στα μέχρι τώρα συμπεράσματα των αξιωματικών που έχουν αναλάβει τις έρευνες, είναι ότι οι δράστες είναι άτομα ηλικίας περίπου 30 ετών και ένα σενάριο που εξετάζεται είναι να στρατολογήθηκαν ως νεαροί και άπειροι.

Παράλληλα, έχουν εστιάσει σε έναν «κλειστό κύκλο», τριών - τεσσάρων υπόπτων και όπως όλα δείχνουν η επόμενη κίνηση θα είναι η ολοκλήρωση της ταυτοποίησης και ο εντοπισμός των δραστών της δολοφονικής επίθεσης με τα γκαζάκια.

Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής οι εκτιμήσεις των Αρχών επικεντρώνονται σε τουλάχιστον τρεις δράστες και εξετάζεται ο ρόλος που είχε ένα τέταρτο άτομο, ως υποστηρικτική ομάδα στην προετοιμασία ή την επιχείρηση διαφυγής.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν στάσεις ή συναντήσεις με άλλα πρόσωπα πριν ή μετά τα χτυπήματα. Θεωρούν μάλιστα ότι οι δράστες είχαν χωριστεί σε δύο διαφορετικές ομάδες πριν προβούν στην εμπρηστική επίθεση.

Οι έρευνες για DNA και αποτυπώματα

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον τις προσπάθειές τους στην αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου στοιχείου που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ταυτοποίηση, περιμένοντας τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για τυχόν αποτυπωμάτων ή DNA στο μικρό κομμάτι μονωτικής που βρέθηκε στα υπολείμματα από το γκαζάκι και το δοχείο με το εύφλεκτο υγρό.

Οι ειδικοί εξετάζουν εξονυχιστικά και τα υπολείμματα των αυτοσχέδιων εμπρηστικών μηχανισμών, καθώς μαζί με το οπτικό υλικό και τις καταθέσεις μαρτύρων, αποτελούν τους τρεις βασικούς πυλώνες της έρευνας. Εφόσον προκύψουν αδιάσειστα στοιχεία, η ΕΛ.ΑΣ θα προχωρήσει στη σύλληψη των φυσικών αυτουργών, αλλά ενδεχομένως και στους ηθικούς αυτουργούς των εμπρηστικών επιθέσεων.

Μιλώντας στο MEGA, ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης σημείωσε: «Η αστυνομία δεν έχει συλλάβει ακόμα τους δράστες, γιατί συγκεντρώνει στοιχεία. Μαζί με όσα στοιχεία έχουν ήδη βρεθεί, παραγγέλθηκε και άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών για να δουν από τις κεραίες, ποια τηλέφωνα ήταν ενεργοποιημένα εκείνη τη στιγμή στα σημεία αυτά. Ας μην ξεχνάμε ότι η Αστυνομία οφείλει να συγκεντρώνει στοιχεία που να καθιστούν εφικτή όχι μόνο τη σύλληψη, αλλά και την προφυλάκιση των δραστών».

«Καμία ιδεολογία δεν δικαιολογεί τη δολοφονία»

Την ίδια ώρα, ο πολιτικός σάλος που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση γύρω από την τρομοκρατία και την πολιτική βία καλά κρατεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, με αφορμή τους εμπρησμούς που οδήγησαν στον θάνατο της Βάγιας Νέστορα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση». Και συνεχίζει «...οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της Δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η απόφαση μας να επιβάλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους» και σχολίασε πως «όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασύδειλους που παριστάνουν τους επαναστάτες».

Αντιδράσεις την αντιπολίτευσης για την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σφοδρές αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης προκάλεσε η Κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το ΠΑΣΟΚ σε νέα ανακοίνωσή του υποστήριξε ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τη συζήτηση γύρω από τη βία και τις καταλήψεις για πολιτικά οφέλη, ενώ για το ζήτημα της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι η ευθύνη της σύλληψης των δραστών ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Λύση έκανε λόγο για υποκριτική στάση του πρωθυπουργού απέναντι στην τρομοκρατία και τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, αμφισβητώντας την ειλικρίνεια των δημόσιων τοποθετήσεών του. «Είναι τέτοια η ''θλίψη'' και η ''οργή'' του πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες και την άνανδρη δολοφονία στη Θεσσαλονίκη, που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες, ενώ χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρισης στο Λονδίνο. Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα, χαρακτήρισε «άθλια» την προσπάθεια στελεχών της ΝΔ «να αξιοποιήσουν ως πολιτικά όρνεα μια αποτρόπαια εγκληματική ενέργεια για να επιτεθούν στον αγώνα του λαού». Επίσης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, κατηγόρησε τη ΝΔ ότι «σας ξαναβγαίνουν τα φοβικά σας σύνδρομα και στο προσκήνιο επανέρχεται η σκληρή σας Δεξιά».

Πηγή: cnn.gr