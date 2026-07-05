Μωραϊτης: «Είναι ανεπίτρεπτο για την ποιότητά μας να παίζουμε έτσι»

Ο Δημήτρης Μωραΐτης σε δηλώσεις του παραδέχθηκε τη κακή εμφάνιση της Εθνικής απέναντι στην Πορτογαλία, τονίζοντας πως οι διεθνείς οφείλουν να αντιδράσουν άμεσα.

Ο Δημήτρης Μωραΐτης δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά τη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Πορτογαλία στη Sunel Arena, παραδεχόμενος ότι η εικόνα της ομάδας δεν συμβάδιζε με την ποιότητά της.

«Πιστεύω ότι είναι ανεπίτρεπτο για εμάς και για την ποιότητά μας να παίζουμε έτσι. Δεν παίξαμε καλά. Ό,τι έγινε, έγινε. Καλώς ή κακώς πρέπει να το αφήσουμε πίσω. Κάναμε τη ζωή μας δύσκολη τώρα», δήλωσε αρχικά ο διεθνής γκαρντ

Αναφερόμενος στα αίτια της εμφάνισης, ο Μωραΐτης απέφυγε να αναζητήσει δικαιολογίες.«Σίγουρα λίγο από όλα έφταιξε. Είναι καθαρά δικό μας το φταίξιμο. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα συγκέντρωσης, άμυνας ή επίθεσης, όμως πρέπει να το διορθώσουμε. Πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο “παράθυρο” με πολλή σοβαρότητα και να φτιάξουμε την κατάσταση».

Ο 27χρονος γκαρντ στάθηκε και στις δυσκολίες που περιμένουν την Εθνική στη συνέχεια των προκριματικών, μετά το ρεκόρ 3-3 με το οποίο προκρίθηκε στη δεύτερη φάση.

«Ξέρουμε ότι η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη. Θα είναι απαιτητικός ο επόμενος γύρος, ειδικά με ομάδες όπως η Γεωργία. Όμως πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και να πάμε να κερδίσουμε τα παιχνίδια, γιατί μπορούμε. Πέρσι τερματίσαμε τρίτοι, το αξίζουμε και πρέπει να το δείξουμε».

Κλείνοντας, ο Μωραΐτης επανέλαβε ότι η εμφάνιση απέναντι στην Πορτογαλία δεν ανταποκρινόταν στις δυνατότητες της ομάδας.

«Γενικά δεν παίξαμε καλά, ούτε στην άμυνα ούτε στην επίθεση. Δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι. Δεν ξέρω τι ακριβώς έφταιξε, αλλά προφανώς όλα τα παιδιά δεν κάναμε καλή δουλειά. Έχουμε μέχρι το επόμενο παράθυρο για να διορθώσουμε όλα αυτά»