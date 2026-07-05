Λύγισε την Ρουμανία στο νήμα και πάει με θετικό ρεκόρ στην Β' φάση το Μαυροβούνιο

Το Μαυροβούνιο λύγισε την Ρουμανία στο φινάλε επικρατώντας με 65-64 και πάει με θετικό πρόσημο στο νέο όμιλο της Β' φάσης των προκριματικών του Mundobasket.

Το Μαυροβούνιο πήρε το ντέρμπι με την Ρουμανία επικρατώντας με 65-64 στην τελευταία αγωνιστική της Α' φάσης. Η ομάδα του Μίτροβιτς βελτίωσε το ρεκόρ της σε 4-2, κατέκτησε την πρώτη θέση στον όμιλο της Ελλάδας και πάει με θετικό πρόσημο στο νέο όμιλο της Β' φάσης. Από την άλλη πλευρά η Ρουμανία έπεσε στο 2-4 και αποχαιρέτησε την διοργάνωση.

Για τους νικητές ο Ντρόμπνιακ ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, με τον Γιοβάνοβιτς να προσθέτει 12 πόντους με 4 ριμπάουντ. Άγγιξε το double-double ο Χατζιμπέγκοβιτς με 9 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ράσελ που έκανε την ζημιά και στην Εθνική μας ομάδα ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους και 5 ριμπάουντ, με τον Κέιτ να προσθέτει 15 πόντους με 8 ριμπάουντ. Διψήφιος και ο Τόχαταν με 10 πόντους