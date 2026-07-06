Οι Βίκινγκ ισοπέδωσαν τη σελεσάο και με δύο γκολ ωμής δύναμης του Χάαλαντ προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ (1-2)!

Οι Βραζιλιάνοι είχαν Πελέ, Σόκρατες, Ροναλντίνιο, Ρονάλντο, Ριβάλντο, Κακά. Προσέξτε όμως τον χρόνο. Είναι αόριστος. Είχαν. Σε αυτό το Μουντιάλ δεν είχαν κάτι ανάλογο, εκτός από μερικές εκλάμψεις του Βινίσιους.

Οι Νορβηγοί έχουν τον Χάαλαντ. Ενεστώτας. Πιο ενεστώτας δεν γίνεται. Τον έχουν και είναι αυτός που τους οδηγεί σε μέρη που δεν είχαν καν ονειρευτεί.

Οι Σκανδιναβοί υποχρέωσαν ολόκληρη σελεσάο να παίξει τον ρόλο του ποντικού, ενώ αυτοί έκαναν την γάτα. Σώθηκαν από το άστοχο πέναλτι του Μπρούνο Γκιμαράες και στο δεύτερο μέρος χτύπησαν όπως οι αρχαίοι Βίκινγκ.

Με δύο γκολ ωμής δύναμης και απόλυτης κυριαρχίας του Έρλινγκ Χάαλαντ, η Νορβηγία επικράτησε με 1-2 και περιμένει στα προημιτελικά μία εκ των Αγγλίας - Μεξικού και κέρασε πικρό καφέ την Βραζιλία και τον Κάρλο Αντσελότι.

Μοιραίος Γκιμαράες

Είχαν περάσει μόλις δύο λεπτά και οι Νορβηγοί υπενθύμισαν για ποιο λόγο αποτελούν τον κρυπτονίτη της σελεσάο που δεν τους έχει κερδίσει ποτέ στα προηγούμενα τέσσερα ραντεβού, είτε φιλικά είτε επίσημα.

Από φάση στην πλάτη της άμυνας, η μπάλα στρώθηκε στον Μπεργκ που σημάδεψε εύστοχα το παραθυράκι, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Σόρλοθ στο ξεκίνημα της φάσης.

Ωστόσο, αυτό έδειξε τα… μέτρα των δύο ομάδων. Οι Σκανδιναβοί επέλεξαν να τοποθετηθούν ψηλά, να παίξουν με θάρρος, ανεβάζοντας την άμυνα τους ψηλά.

Αυτό έχει και τα ρίσκα τους. Στο 10ο λεπτό, ο Κούνια πέτυχε στο… ξέφωτο τον Άγερ, εκείνος τον ανέτρεψε εντός περιοχής και το πέναλτι δόθηκε μετά από on field review.

Ο Μπρούνο Γκιμαράες πήρε την μπάλα από τα χέρια του Βίνι για την εκτέλεση, όμως ο Νίλαντ τον… ψάρεψε και το 0-0 παρέμεινε, με το πρώτο χαμένο πέναλτι της Βραζιλίας σε κανονική ροή αγώνα Μουντιάλ μετά από 40 χρόνια!

Η στρατηγική επιλογή του Αντσελότι, παρά το 4-2-4 στα χαρτιά ήταν να παίξει πίσω από την μπάλα και να χτυπήσει στο ανοιχτό γήπεδο. Σε μία από αυτές τις επικίνδυνες φάσεις στο τρανζίσιον, ο Μαρτινέλι είχε μία σέντρα-σουτ που έμοιαζε μισό γκολ (31’), όμως κανείς δεν βρέθηκε να φυσήξει την μπάλα στα δίχτυα.

Με τον Χάαλαντ απολύτως κλειδωμένο από τον Γκάμπριελ και τον δίμετρο Σόρλοθ να ταλαιπωρείται ως εξτρέμ, η Νορβηγία τα περίμενε όλα από τον Όντεγκααρντ.

Ο Νορβηγός μέσος είχε ένα συρτό σουτ στην εξωτερική πλευρά των διχτύων (37’), όμως στις καθυστερήσεις άγγιξε το γκολ.

Ο μέσος της Άρσεναλ βρέθηκε σε κλασικό τετ-α-τετ εντός περιοχής με την μπάλα στρωμένη στο αριστερό, όμως ο Άλισον με καταπληκτικό τρόπο έσωσε την σελεσάο.

Ενδιάμεσα (40’), ο Βίνι είχε την δική του μεγάλη στιγμή, όταν βρέθηκε για πρώτη φορά σε θέση βολής από τα αριστερά, όμως ο Νίλαντ του αρνήθηκε το γκολ στη δεύτερη μεγάλη του επέμβαση στη βραδιά.

Η Νορβηγία τελείωσε το πρώτο μέρος με 65% κατοχή, αλλά με μόλις 4 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, έναντι 21 των Βραζιλιάνων που όποτε ανέβαζαν παίκτες στο γήπεδο έμοιαζαν πολύ πιο επικίνδυνοι.

Το ρόπαλο του Βίκινγκ

Ο Σολμπάκεν ένιωσε ότι έπρεπε κάτι να αλλάξει και άλλαξε στην ανάπαυλα και τους δύο εξτρέμ του, με τους Μπομπ και Σιέλντερουπ να δίνουν ενέργεια στην οικονομία του ματς.

Αλλαγή έκανε και ο Αντσελότι, ρίχνοντας από νωρίς τον Έντρικ, όμως εκείνος στην πρώτη του επαφή με την μπάλα (57’) πήγε να αλλάξει την ροή. Με μαγική κάθετη ο Βινίσιους τον έβγαλε τετ-α-τετ, όμως ο νεαρός Βραζιλιάνος έκανε κακή πρώτη επαφή και πλάσαρε άουτ με το αριστερό στην πιο καθαρή ευκαιρία του αγώνα.

Άστοχο ήταν και το σουτ του Ραγιάν λίγο αργότερα (61’) και κάπου εκεί η Βραζιλία παρέδωσε πνεύμα, εξαφανίστηκε από το γήπεδο.

Οι Βίκινγκ μυρίστηκαν φόβο και άρχισαν να κυριαρχούν. Από παράλληλη σέντρα σουτ του Μπομπ, ο Χάαλαντ δεν πρόλαβε για λίγο να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα (66’), ενώ λίγο αργότερα ο Σιέλντερουπ βρέθηκε σε θέση βολής, όμως με εντυπωσιακό τρόπο ο Άλισον του στέρησε το γκολ (75’).

Ωστόσο, το γκολ μύριζε από μακριά ότι έρχεται. Το κυνηγούσε μόνο μία ομάδα στο γήπεδο και… δικαιώθηκε. Ο Σιέλντερουπ έβγαλε σέντρα ακριβείας και ο Χάαλαντ με τρομακτικό άλμα, έβαλε στα δίχτυα τόσο την μπάλα, όσο και τον Γκάμπριελ (79’, 0-1) στα δίχτυα με το 6ο του γκολ στη διοργάνωση.

Ο επιθανάτιος ρόγχος της Βραζιλίας σε αυτό το Μουντιάλ ήταν ένα παραλίγο freak αυτογκόλ σε άτσαλο εναέριο γύρισμα, που έκανε τον Νίλαντ να διώξει την μπάλα στο δοκάρι και μία σέντρα - σουτ του Κασεμίρο στο επόμενο λεπτό (86’).

Αυτό ήταν όλο. Ο Χάαλάντ με ένα ξερό διαγώνιο σουτ (90’) έδωσε τη χαριστική βολή (0-2) και ανεβαίνοντας στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ έστειλε την Βραζιλία σπίτι της, γράφοντας την πιο ιστορική στιγμή στην ιστορία της χώρας του.

Οι καθυστερήσεις είχαν νεύρα, ελάχιστο ποδόσφαιρο και ένα δώρο από το πουθενά. Ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Όστινγκαρντ με τον αγκώνα έδωσε ένα φτηνό πέναλτι, χάρη στο οποίο ο Νεϊμάρ έκανε το 1-2 (90’+10’)

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Ντανίλο, Γκάμπριελ, Μαρκίνιος, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες (79’ Έντερσον), Ραγιάν (67’ Νεϊμάρ), Βινίσιους, Μαρτινέλι (67’ Ντανίλο Σάντος), Κούνια (57’ Έντρικ).

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Ρίερσον (64’ Άουρσνες), Άγερ, Χέγκεμ, Βόλφε (90'+5' Όστινγκαρντ), Μπέργκε, Μπεργκ, Όντεγκααρντ, Νούσα (46’ Μπομπ), Σόρλοθ (46’ Σιέλντερουπ), Χάαλαντ.