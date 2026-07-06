Ισοπεδωτικός: Ο Χάαλαντ δεν έχασε κεφαλιά σε όλο το παιχνίδι!

Το… τέρας από την Νορβηγία δεν έχασε ούτε μισή μονομαχία στον αέρα απέναντι στην σελεσάο.

Ήταν ίσως η κορυφαία του, η πιο κυριαρχική παράσταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Κι απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους στόπερ στον κόσμο, τον Γκάμπριελ με τον οποίο έχει δώσει τόσες μάχες στα γήπεδα της Premier League.

Εκτός από τα δύο του γκολ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ τελείωσε τον αγώνα με 4/4 κερδισμένες εναέριες μονομαχίες, ήταν ανίκητος στον αέρα. Σε όλο το Παγκόσμιο Κύπελλο έχει 14 στις 18 κερδισμένες μάχες ψηλά, το μεγαλύτερο ποσοστό από οποιονδήποτε άλλον.

Ωστόσο, το πιο ακραίο είναι άλλο. Ο Χάαλαντ έχει σκοράρει 27 γκολ στις τελευταίες 14 εμφανίσεις του με την Εθνική Νορβηγίας, σκοράροντας με τρομακτικούς ρυθμούς, χωρίς προηγούμενο.