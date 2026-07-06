Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Ο Χάαλαντ βάρεσε το τύμπανο και όλο το γήπεδο άρχισε να… κωπηλατεί! (vid) 06-07-2026 01:35 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Νορβηγία ΠΡΟΣΩΠΑ Έρλινγκ Χάαλαντ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ανατριχιαστικές στιγμές μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βραζιλία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ηγείται των εμβληματικών πανηγυρισμών των συμπαικτών του και των Νορβηγών οπαδών. 28 χρόνια μετά την επιτυχία: Έτσι είναι σήμερα ο Τέλης, ο γόης φοιτητής του «Εμείς κι Εμείς» του Mega (Pics) dailymedia.gr Ο μέσος - αποκάλυψη του Μουντιάλ θα μπορούσε να παίζει σήμερα στον ΠΑΟΚ! menshouse.gr «Τελειώνει» (και) το ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας… instanews.gr Κουίζ Γεωγραφίας: Σου δίνουμε ένα γράμμα, μπορείς να βρεις ποια πρωτεύουσα αρχίζει από αυτό; menshouse.gr 5,50€ η χωριάτικη, 8€ τα καλαμαράκια, 13,50€ η γαριδομακαρονάδα: Το πιο value for money ελληνικό νησί που βάζει τα γυαλιά στις overpriced Κυκλάδες menshouse.gr Σύγχρονο combo guard με φαρμακερό χέρι: Το next big thing του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ menshouse.gr Τα παράτησε όλα για χάρη του, απέχει από τα social: H ηθοποιός σύζυγος του Θανάση Ευθυμιάδη παραμένει εντυπωσιακή στα 46 της (Pics) dailymedia.gr Αυτό δεν το περίμενε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ… instanews.gr Ο Χάαλαντ βάρεσε το τύμπανο και όλο το γήπεδο άρχισε να… κωπηλατεί! (vid) SHARE