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ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
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Ο Χάαλαντ βάρεσε το τύμπανο και όλο το γήπεδο άρχισε να… κωπηλατεί! (vid)

Ποδόσφαιρο
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ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ανατριχιαστικές στιγμές μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βραζιλία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ηγείται των εμβληματικών πανηγυρισμών των συμπαικτών του και των Νορβηγών οπαδών.
Ο Χάαλαντ βάρεσε το τύμπανο και όλο το γήπεδο άρχισε να… κωπηλατεί! (vid)