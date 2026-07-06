Ο Χάαλαντ βάρεσε το τύμπανο και όλο το γήπεδο άρχισε να… κωπηλατεί! (vid)

Ανατριχιαστικές στιγμές μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Βραζιλία, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ να ηγείται των εμβληματικών πανηγυρισμών των συμπαικτών του και των Νορβηγών οπαδών.