Έκτακτο: Αποσύρεται από την Εθνική Βραζιλίας ο Νεϊμάρ!

Ο 34χρονος σούπερ σταρ, μετά τον αποκλεισμό-σοκ της Βραζιλίας από τη Νορβηγία, ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την «Σελεσάο»!

Ο Νεϊμάρ έφτασε τις 130 συμμετοχές με την Εθνική Βραζιλίας, όντας ο δεύτερος με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της «Σελεσάο», πίσω από τον Καφού (140).

O 34χρονος εξτρέμ είναι και ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Βραζιλίας με 80 γκολ, όμως πλέον ρίχνει τίτλους τέλους στην πλούσια θητεία του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

«Το προσπάθησα. Το προσπάθησα. Ξεκίνησε εδώ στο στάδιο MetLife και τελείωσε εδώ. Τώρα τελείωσε», ανέφερε ο Νεϊμάρ με δάκρυα στα μάτια, για την απόφασή του να αποσυρθεί από την Εθνική Βραζιλίας.

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