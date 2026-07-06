«Ο Τραμπ έκανε παρέμβαση στη FIFA για να σβηστεί η τιμωρία του Μπαλογκάν»!

Οσμή σκανδάλου αποκτάει πλέον η απόφαση της FIFA, να σβήσει την τιμωρία που δέχθηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν, για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε στο ματς με την Βοσνία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής που δέχθηκε ο Φολαρίν Μπαλογκάν.

Ο νεαρός επιθετικός αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» των Αμερικανών, έχοντας τρία γκολ στη διοργάνωση και ενδεχόμενη απουσία του από το ματς με το Βέλγιο για τους «16» θα σήμαινε μια τεράστια απουσία για την ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Η πειθαρχική επιτροπή της FIFA έκανε χρήση του Άρθρου 27 του πειθαρχικού κώδικα, το οποίο ορίζει ότι: «Το πειθαρχικό όργανο δύναται να αποφασίσει την ολική ή μερική αναστολή της εφαρμογής πειθαρχικού μέτρου».

Έτσι, υπήρξε αναστολή της ποινής που δέχθηκε ο Μπαλογκάν, προκαλώντας έντονο εκνευρισμό στην πλευρά του Βελγίου, για την απόφαση ο Αμερικανός επιθετικός να έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί κανονικά.

Το δημοσίευμα των New York Times, ρίχνει νερό στον μύλο της αμφισβήτησης που υπάρχει για την απόφαση της αναστολής της τιμωρίας του Μπαλογκάν, προσθέτοντας νέες σκιές για τον Τζιάνι Ινφαντίνο και τις σχέσεις του με τον Ντόναλντ Τραμπ.