Αντσελότι: «Αυτή η ήττα δεν είναι το τέλος, σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου»

Ο Κάρλο Αντσελότι παραδέχθηκε, ότι αυτή η ήττα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου για τη «Σελεσάο», την ώρα που τπ μέλλον του στο «τιμόνι» της δεν είναι εξασφαλισμένο μετά την παταγώδη αποτυχία στο Μουντιάλ των ΗΠΑ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Πιστεύω ότι, από πολλές πλευρές, κάναμε ένα καλό παιχνίδι. Δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες όσο το σκορ ήταν 0-0. Οι αλλαγές έγιναν για να δώσουν περισσότερη φρεσκάδα και βάθος στην ομάδα, ώστε να διεκδικήσουμε τη νίκη.

Όταν περνάς μια στιγμή σαν κι αυτή, πρέπει να τη βλέπεις ως την αρχή μιας νέας διαδρομής και μιας νέας σεζόν. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να βελτιωθούμε και να βρούμε νέες ιδέες. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι το τέλος. Αυτή η ήττα σηματοδοτεί την αρχή ενός νέου κύκλου».

Για την απόφαση να εκτελέσει το πρώτο πέναλτι ο Γκιμαράες: «Ο καλύτερος εκτελεστής ήταν ο Νεϊμάρ, ακολουθούσαν ο Ιγκόρ Τιάγκο, ο Ραφίνια και στη συνέχεια ο Μπρούνο Γκιμαράες. Ο Μαρτινέλι ερχόταν μετά. Επιλέξαμε τον Μπρούνο γιατί θεωρήσαμε ότι ήταν η καλύτερη διαθέσιμη επιλογή εκείνη τη στιγμή».

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