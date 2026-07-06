Απίστευτο: Η Νορβηγία δεν έχει ηττηθεί ποτέ από την Βραζιλία!

Οι «Βίκινγκ» έγραψαν μια ποδοσφαιρική ραψωδία με την πρόκρισή τους για πρώτη φορά στην ιστορία τους στα προημιτελικά του Mundial και έδωσαν συνέχεια σε ένα εντυπωσιακό αήττητο σερί απέναντι στην Βραζιλία.

Η Νορβηγία είτε σε φιλικές αναμετρήσεις, είτε σε ματς για το Mundial, δεν έχει ηττηθεί ποτέ από τους Βραζιλιάνους, μετρώντας τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες απέναντι στην «Σελεσάο»!

Οι δύο ομάδες έχουν τεθεί αντιμέτωπες τρεις φορές σε φιλική αναμέτρηση, ενώ έχουν δώσει και δύο -πλέον- ματς για το Παγκόσμιο Κύπελλο, με τη Νορβηγία να επικρατεί και στα δύο με το ίδιο σκορ (1-2).

Αναλυτικά τα ματς ανάμεσα σε Νορβηγία και Βραζιλία:

1988 Νορβηγία - Βραζιλία 1-1 (φιλικό)

1997 Νορβηγία - Βραζιλία 4-2 (φιλικό)

1998 Βραζιλία - Νορβηγία 1-2 (Mundial)

2006 Νορβηγία - Βραζιλία 1-1 (φιλικό)

2026 Βραζιλία - Νορβηγία 1-2 (Mundial)

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