Ουρμπόνας: «Πλησιάζει στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Λουαού-Καμπαρό»

O Τιμοτέ Λουαού-Καμπαρό ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της μεταγραφικής αγοράς στην Ευρωλίγκα, είναι πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αναφέρει ο Ντομάντας Ουρμπόνας, ο Γάλλος φόργουορντ έχει αποφασίσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τους Μαδριλένους να βγαίνουν κερδισμένοι από τη μάχη που δόθηκε για τον Λουαού-Καμπαρό.

Το deal ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες, με τον 31χρονο φόργουορντ, να προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της επαγγελματικής του καριέρας με τη Μπασκόνια.

Ο Λουάου-Καμπαρό είχε μέσο όρο 18,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε 25 λεπτά ανά αγώνα, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 55% στα σουτ 2 πόντων, 41% στα τρίποντα και 90% στις βολές.