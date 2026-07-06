Ασύλληπτο αρνητικό ρεκόρ για Βραζιλία σε Μουντιάλ με 34% κατοχή μπάλας!

Υποτίθεται ότι αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα από κάθε τι άλλο. Μαγικά με την μπάλα. Ωστόσο, η Βραζιλία απαρνήθηκε την ταυτότητα της και το πλήρωσε.
Η σελεσάο τελείωσε την αναμέτρηση με την Νορβηγία μόλις με 34% κατοχή μπάλας, το οποίο είναι το μικρότερο στην ιστορία της σε Μουντιάλ, από τότε που καταγράφεται στατιστικά αυτή η κατηγορία.
Ένα νούμερο που δείχνει την απομάκρυνση των Βραζιλιάνων από τις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές τους ρίζες, το οποίο πλήρωσαν με τον πρόωρο αποκλεισμό τους από την παρέα του Χάαλαντ.
Brazil ended with 34% possession vs. Norway, their lowest ever on record in a World Cup match. pic.twitter.com/tJ5ZcqYVIq— ESPN FC (@ESPNFC) July 5, 2026