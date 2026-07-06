MENU
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ 2026: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
Advertisement
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασύλληπτο αρνητικό ρεκόρ για Βραζιλία σε Μουντιάλ με 34% κατοχή μπάλας!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Η σελεσάο τελείωσε την αναμέτρηση με την Νορβηγία μόλις με 34% κατοχή μπάλας!

Υποτίθεται ότι αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα από κάθε τι άλλο. Μαγικά με την μπάλα. Ωστόσο, η Βραζιλία απαρνήθηκε την ταυτότητα της και το πλήρωσε.

Η σελεσάο τελείωσε την αναμέτρηση με την Νορβηγία μόλις με 34% κατοχή μπάλας, το οποίο είναι το μικρότερο στην ιστορία της σε Μουντιάλ, από τότε που καταγράφεται στατιστικά αυτή η κατηγορία.

Ένα νούμερο που δείχνει την απομάκρυνση των Βραζιλιάνων από τις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές τους ρίζες, το οποίο πλήρωσαν με τον πρόωρο αποκλεισμό τους από την παρέα του Χάαλαντ.

Ασύλληπτο αρνητικό ρεκόρ για Βραζιλία σε Μουντιάλ με 34% κατοχή μπάλας!