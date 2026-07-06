Ασύλληπτο αρνητικό ρεκόρ για Βραζιλία σε Μουντιάλ με 34% κατοχή μπάλας!

Η σελεσάο τελείωσε την αναμέτρηση με την Νορβηγία μόλις με 34% κατοχή μπάλας!

Υποτίθεται ότι αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα από κάθε τι άλλο. Μαγικά με την μπάλα. Ωστόσο, η Βραζιλία απαρνήθηκε την ταυτότητα της και το πλήρωσε.

Η σελεσάο τελείωσε την αναμέτρηση με την Νορβηγία μόλις με 34% κατοχή μπάλας, το οποίο είναι το μικρότερο στην ιστορία της σε Μουντιάλ, από τότε που καταγράφεται στατιστικά αυτή η κατηγορία.

Ένα νούμερο που δείχνει την απομάκρυνση των Βραζιλιάνων από τις παραδοσιακές ποδοσφαιρικές τους ρίζες, το οποίο πλήρωσαν με τον πρόωρο αποκλεισμό τους από την παρέα του Χάαλαντ.