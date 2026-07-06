Ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Φόβοι για εγκλωβισμένους σε κατεστραμμένο κτήριο

Νέα ρωσική πυραυλική επίθεσηδέχθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας το Κίεβο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι κάτοικοι ενδέχεται να έχουν παγιδευτεί στα ερείπια κτηρίου που υπέστη σοβαρές ζημιές, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στο Telegram ότι πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ.

«Άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι από τον 7ο έως τον 9ο όροφο», ανέφερε ο Κλίτσκο, προσθέτοντας ότι συντρίμμια από drones έπεσαν επίσης σε άλλες περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες δημοσιογράφων του Reuters, σημειώθηκαν διαδοχικές εκρήξεις στο Κίεβο και τις γύρω περιοχές, ενώ ενεργοποιήθηκαν και τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για την αναχαίτιση ρωσικών drones.

Η επίθεση έρχεται λίγες ημέρες μετά από ιδιαίτερα αιματηρό πλήγμα στο Κίεβο, όταν τουλάχιστον 30 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μαζική ρωσική επιδρομή με εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους.

Πηγή: ertnews.gr