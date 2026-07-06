Η Βραζιλία είχε να χάσει πέναλτι 40 χρόνια και το… πλήρωσε!

Εδώ και 40 χρόνια είχε να αστοχήσει σε πέναλτι η Βραζιλία σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο Μπρούνο Γκιμαράες μιμήθηκε τον Ζίκο το 1986, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε αποτύχει να σκοράρει από την λευκή βούλα σε ροή αγώνα.
Τότε, ο Γάλλος Ζοέλ Μπατς είχε αποκρούσει το πέναλτι, σε μία φάση που έφερε αποκλεισμό στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ του 1986 που είχε γίνει ξανά στο Μεξικό,
Αυτή τη φορά ο μοιραίος ήταν ο Μπρούνο Γκιμαράες, σε ένα χαμένο πέναλτι που σηματοδοτεί έναν ακόμα αποκλεισμό, τον 7ο συνεχόμενο από ευρωπαϊκή χώρα για την σελεσάο!
7 - Brazil have now lost their last seven knockout matches at the World Cup against European opposition— OptaJoe (@OptaJoe) July 5, 2026
❌ 2006: 0-1 v France
❌ 2010: 1-2 v Netherlands
❌ 2014: 1-7 v Germany
❌ 2014: 0-3 v Netherlands
❌ 2018: 1-2 v Belgium
❌ 2022: 1-1 (2-4 pens) v Croatia
❌ 2026: 1-2 v… pic.twitter.com/A6IXQm1I8r