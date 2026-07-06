Η Βραζιλία είχε να χάσει πέναλτι 40 χρόνια και το… πλήρωσε!

Ο Μπρούνο Γκιμαράες μιμήθηκε τον Ζίκο το 1986 σε έναν ακόμα οδυνηρό αποκλεισμό από Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εδώ και 40 χρόνια είχε να αστοχήσει σε πέναλτι η Βραζιλία σε τελική φάση Μουντιάλ. Ο Μπρούνο Γκιμαράες μιμήθηκε τον Ζίκο το 1986, ο οποίος ήταν ο τελευταίος που είχε αποτύχει να σκοράρει από την λευκή βούλα σε ροή αγώνα.

Τότε, ο Γάλλος Ζοέλ Μπατς είχε αποκρούσει το πέναλτι, σε μία φάση που έφερε αποκλεισμό στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ του 1986 που είχε γίνει ξανά στο Μεξικό,

Αυτή τη φορά ο μοιραίος ήταν ο Μπρούνο Γκιμαράες, σε ένα χαμένο πέναλτι που σηματοδοτεί έναν ακόμα αποκλεισμό, τον 7ο συνεχόμενο από ευρωπαϊκή χώρα για την σελεσάο!