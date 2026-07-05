Μπροστά σε αποκλεισμό - σοκ η Εθνική: Ψάχνει υπερβάσεις στην Β' φάση των «παραθύρων» - Aναλυτικά η βαθμολογία του νέου ομίλου

Η Εθνική ομάδα βρίσκεται μπροστά σε αποκλεισμό - σοκ, καθώς ψάχνει υπερβάσεις στην 2η φάση των «παραθύρων». Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου της Ελλάδας και το πως διαμορφώνεται ο νέος όμιλος της Β' φάσης

Η Ελλάδα για δεύτερο σερί παιχνίδι ήταν αγνώριστη, με αποτέλεσμα να διασυρθεί από την Πορτογαλία μέσα στην Sunel Arena. Με το αποτέλεσμα αυτό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έπεσε στο 3-3 και πλέον θα μεταφέρει αυτό το ρεκόρ στην Β' φάση των «παραθύρων».

Εκεί θα ενταχθεί σε όμιλο με έξι ομάδες, όπου θα παίξει έξι αγώνες εντός και εκτός έδρας. Οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα στο δεύτερη φάση των προκριματικών είναι: Ισπανία, Γεωργία, Ουκρανία.

Στον ίδιο όμιλο θα είναι και το Μαυροβούνιο με ρεκόρ 4-2 και η Πορτογαλία με ρεκόρ 3-3. Στην τελική φάση του Παγκόσμιο Κυπέλλου θα προκριθούν οι τρεις πρώτες του ομίλου. Η Ισπανία έχει ρεκόρ 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3.

Όπως γίνεται κατανοητό η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ψάχνει νίκες - υπέρβασης στην Β' φάση για να προκριθεί στο Mundobasket 2027.

Aναλυτικά η Βαθμολογία στο όμιλο της Εθνικής:

1. Μαυροβούνιο 4-2

2. Πορτογαλία 3-3

3. Ελλάδα 3-3

4. Ρουμανία 2-4

Η βαθμολογία του νέου ομίλου της Β' φάσης

1. Ισπανία 5-1

2. Ουκρανία 4-2

3. Μαυροβούνιο 4-2

4. Γεωργία 3-3

5. Ελλάδα 3-3

6. Πορτογαλία 3-3

*Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται στο Μundobasket του Κατάρ το 2027

Οι ημερομηνίες της δεύτερης φάσης των προκριματικών

24 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου 2026

23 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2026

22 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2027