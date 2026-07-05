Χάμιλτον: «Περιμένω ποινή, δεν είδα την κίτρινη σημαία»

Αμφίβολη είναι η παρουσία του Λιούις Χάμιλτον στο βάθρο του Grand Prix Βρετανίας, καθώς ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής βρίσκεται υπό εξέταση από τους αγωνοδίκες για πιθανή παράβαση σε καθεστώς κίτρινης σημαίας.

Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση, παρά την ποινή πέντε δευτερολέπτων που είχε δεχθεί νωρίτερα για αντικανονική εκκίνηση και εξέτισε κατά τη διάρκεια του pit stop. Ωστόσο, η νέα έρευνα της FIA ενδέχεται να του στερήσει τόσο το βάθρο όσο και πολύτιμους βαθμούς στη μάχη του πρωταθλήματος.

Μετά τον τερματισμό, ο ίδιος δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την έκβαση της υπόθεσης, αναγνωρίζοντας πως πιθανότατα υπέπεσε σε παράβαση.

«Συγχαρητήρια στον Σαρλ. Έκανε εξαιρετική δουλειά. Όλη η μαγεία που είχα την Παρασκευή εξαφανίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο», δήλωσε αρχικά ο Χάμιλτον και συνέχισε: «Πιθανότατα θα δεχθώ ποινή. Η FIA συνήθως πρέπει να αντιδρά σε τέτοιες περιπτώσεις. Πέρασα από σημείο με κίτρινη σημαία και δεν την είδα. Λανθασμένη εκκίνηση, πιθανή παράβαση υπό κίτρινη σημαία… όταν κάτι πάει στραβά, όλα πάνε στραβά».

Ο έμπειρος οδηγός ανέλαβε παράλληλα την ευθύνη και για το λάθος του στην εκκίνηση, τονίζοντας: «Πρώτα απ’ όλα θέλω να συγχαρώ τον Σαρλ. Η νίκη σε αυτό το Grand Prix είναι μια σπουδαία εμπειρία και αποτελεί εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους στη Ferrari.

Εγώ απλώς δεν είχα την απαιτούμενη απόδοση σήμερα. Έκανα λανθασμένη εκκίνηση και δέχθηκα ποινή πέντε δευτερολέπτων, ενώ ο Σαρλ είχε καλύτερο ρυθμό από εμένα. Δυσκολεύτηκα με την ισορροπία του μονοθεσίου, αλλά έδωσα τα πάντα και είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι στο βάθρο».

Ερωτηθείς για τη δυναμική της Ferrari στη συνέχεια της σεζόν, εμφανίστηκε αισιόδοξος, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Scuderia να διεκδικήσει ακόμη πιο δυναμικά τους τίτλους.

«Έτσι φαίνεται. Δεν γνωρίζω πραγματικά τι συνέβη στον Κίμι. Η ομάδα κάνει εκπληκτική δουλειά. Έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας για να καλύψουμε πλήρως τη διαφορά σε απόλυτη απόδοση, όμως αρκεί να δει κανείς τα αποτελέσματα. Έχουμε ήδη δύο νίκες φέτος ως ομάδα και αυτό είναι πραγματικά φανταστικό».