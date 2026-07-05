Σαμπαλένκα: «Θέλω να μεθύσω και να ξεχάσω το τένις»

Εκνευρίστηκε η Αρίνα Σαμπαλένκα όταν ρωτήθηκε μετά την ήττα της από τη Ναόμι Οσάκα στο Wimbledon αν νιώθει σαν Νο.1 του κόσμου αυτή τη στιγμή. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

«Αχ, αυτή η ερώτηση, παιδιά», απάντησε η 28χρονη Λευκορωσίδα. «Δηλαδή, ας δούμε απλώς την κατάταξη. Αυτή τη στιγμή είμαι το Νο. 1 στον κόσμο. Από πλευράς απόδοσης, σήμερα δεν έπαιξα σαν το Νο. 1 του κόσμου. Χθες ήμουν το Νο. 1. Νιώθω ότι... ξέρετε, δεν θέλω καν να σκέφτομαι την κατάταξη αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πάω, να μεθύσω τελείως, να ξεχάσω το τένις και να προσπαθήσω να επανέλθω σε καλύτερη φυσική κατάσταση».

Παραδέχτηκε, πάντως, την ανωτερότητα της Οσάκα. «Προφανώς δεν είμαι ευχαριστημένη με τον τρόπο που έπαιξα, αλλά ναι, με ξεπέρασε σε δύναμη. Ένιωσα ότι έπαιξε σε απίστευτα υψηλό επίπεδο. Εγώ προσπάθησα όσο καλύτερα μπορούσα. Δυστυχώς, όμως, όχι φέτος».

Όταν ρωτήθηκε ποια είναι τα συναισθήματά της , είπε: «Καθόλου συναισθήματα. Απλώς ξέρω ότι μπορώ να διαχειριστώ τον εαυτό μου πολύ καλύτερα από πέρυσι. Προφανώς, παιδιά, αν περιμένατε κάτι πραγματικά διασκεδαστικό, δεν πρόκειται να συμβεί. Μάλλον θα δίνω απλώς σύντομες απαντήσεις. Τα σκάτωσα φέτος. Του χρόνου θα προσπαθήσω να τα πάω καλύτερα».