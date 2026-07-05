Νιούκαστλ: Πήρε τον Μπαζουμάνα Τουρέ

Σε μία κίνηση που δείχνει ξεκάθαρα τις προθέσεις της για τη νέα σεζόν, η Νιούκαστλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπαζουμάνα Τουρέ από τη Χόφενχαϊμ, ολοκληρώνοντας μία μεταγραφή υψηλού κόστους και προσδοκιών.

Ο 20χρονος εξτρέμ έγινε και επίσημα μέλος των «Καρακαξών», με τον αγγλικό σύλλογο να επενδύει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του, ενισχύοντας σημαντικά τη μεσοεπιθετική του γραμμή.

Την περσινή σεζόν ο Τουρέ πραγματοποίησε 32 εμφανίσεις, έχοντας απολογισμό 5 τερμάτων και 12 ασίστ, στοιχεία που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της Νιούκαστλ να προχωρήσει στην αγορά του.

Με τη μεταγραφή αυτή, οι «Καρακάξες» προσθέτουν ταχύτητα, δημιουργία και προοπτική στο ρόστερ τους, ποντάροντας σε έναν παίκτη που μπορεί να εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της ομάδας τα επόμενα χρόνια.