Μαρινάκης για Σαμαρά: «Επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας»

Στις δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τα βίντεο όπου ο πρώην πρωθυπουργός βάλλεται κατά Κυριάκου Μητσοτάκη και Ντόρας Μπακογιάννη.

«Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά τη μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μία ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ» είπε ο κ. Μαρινάκης, σε δηλώσεις του στο Blue Sky.

Και πρόσθεσε: «Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων, με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο».

Πηγή: ethnos.gr