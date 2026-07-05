Πέταξε έξω τη Σαμπαλένκα η Οσάκα!

Η Ναόμι Οσάκα έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Αρίνα Σαμπαλένκα και πέρασε για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Wimbledon!

Θυμίζοντας την... παλιά Ναόμι, η 28χρονη Γιαπωνέζα άφησε εκτός την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο με 6-2, 7-6(2) και πέτυχε την πρώτη νίκη της στο Centre Court, μετά από τρεις διαδοχικές ήττες από τη Λευκορωσίδα τη φετινή σεζόν.

Συμβαίνει σπάνια. αλλά η Σαμπαλένκα «παραδόθηκε» στη δύναμη της αντιπάλου της και γνώρισε φέτος άλλη μια οδυνηρή ήττα σε Grand Slam.

Έσπασε, μάλιστα, το σερί των 14 διαδοχικών major προημιτελικών της σε major, αλλά και το σερί των 21 κερδισμένων τάι μπρέικ σε major.

Ήταν και η πρώτη φορά μετά από 121 αγώνες σε Grand Slams που έχασε και straight sets!

Η Οσάκα, από την άλλη, φαίνεται στα καλύτερά της και με το Top 3 (Σαμπαλένκα, Ριμπάκινα, Σβιόντεκ) εκτός διοργάνωσης, μπορεί να ονειρεύεται μια μεγάλη πορεία στο Λονδίνο.

Έχει, άλλωστε, κερδίσει τέσσερις Grand Slam τίτλους, οπότε ξέρει τον... δρόμο καλύτερα από όλες τις τενίστριες που έχουν μείνει στο ταμπλό!

Η επόμενη αντίπαλός της είναι η πάντα επικίνδυνη Καρολίνα Μούχοβα, που έχει οκτώ σερί νίκες στο γρασίδι.