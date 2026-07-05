Συναγερμός στο Ηράκλειο: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (05.07.2026) στο Ηράκλειο, όταν μια γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε αυτοκίνητο, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό στο Ηράκλειο, αναφέρουν ότι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της, μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του θανάτου της, ούτε οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε μέσα στο όχημα.

Οι αστυνομικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση και εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Πηγή: newsit.gr