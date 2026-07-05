Προγνωστικά Βραζιλία – Νορβηγία: Με το σωστό φαβορί στο 1.83

Η Βραζιλία αντιμετωπίζει τη Νορβηγία στο «New York New Jersey Stadium», στο πλαίσιο της φάσης των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά στοίχημα.

Ανάλυση Βραζιλίας

Η Βραζιλία πήρε πρόκριση-θρίλερ απέναντι στην Ιαπωνία, σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό τεστ χαρακτήρα. Η «Σελεσάο» βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» με ανατροπή.

Ανάλυση Νορβηγίας

Η Νορβηγία αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να λυγίσει απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Οι «Βίκινγκς» επικράτησαν με 2-1 στη φάση των «32» και εξασφάλισαν την παρουσία τους στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Δείτε τα προγνωστικά Βραζιλία – Νορβηγία!

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

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