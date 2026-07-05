Προγνωστικά Βραζιλία – Νορβηγία: Με το σωστό φαβορί στο 1.83

Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε τα προγνωστικά στοίχημα.
Ανάλυση Βραζιλίας
Η Βραζιλία πήρε πρόκριση-θρίλερ απέναντι στην Ιαπωνία, σε μία αναμέτρηση που εξελίχθηκε σε πραγματικό τεστ χαρακτήρα. Η «Σελεσάο» βρέθηκε πίσω στο σκορ, αλλά κατάφερε να αντιδράσει και να πάρει την πρόκριση στη φάση των «16» με ανατροπή.
Ανάλυση Νορβηγίας
Η Νορβηγία αποδείχθηκε πολύ σκληρή για να λυγίσει απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Οι «Βίκινγκς» επικράτησαν με 2-1 στη φάση των «32» και εξασφάλισαν την παρουσία τους στις 16 καλύτερες ομάδες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Δείτε τα προγνωστικά Βραζιλία – Νορβηγία!
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
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