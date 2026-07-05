Live Streaming: Ελλάδα - Ιρλανδία (Eurobasket Γυναικών U20 B' κατηγορίας)

Δείτε ζωντανά την αναμέτρηση της Εθνικής Νέων Γυναικών κόντρα στην Ιρλανδία (20:30) για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νέων Γυναικών Β' Κατηγορίας.